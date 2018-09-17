İğneli çilek alarmı başka ülkeye de sıçradı!

Okyanusya \u00fclkesi Avustralya, i\u011fneli \u00e7ilek skandal\u0131yla \u00e7alkalan\u0131yor.\r\n,\u00c7ileklerde i\u011fne oldu\u011fu, ilk kez ge\u00e7en hafta ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Queensland\u2019de s\u00fcpermarketten ald\u0131\u011f\u0131 meyveyi yiyen bir ki\u015fi, mide a\u011fr\u0131s\u0131yla hastaneye ba\u015fvurdu.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan b\u00f6lge sakinleri pe\u015f pe\u015fe i\u011fneli \u00e7ilek foto\u011fraflar\u0131n\u0131 sosyal medyadan payla\u015ft\u0131 ve...\r\n\r\n,Hastanelere ba\u015fvurularda patlama ya\u015fand\u0131.\r\n\r\n,Olay Queensland'in ard\u0131ndan Victoria, Bat\u0131 Avustralya, Yeni G\u00fcney Galler, Tazmanya ve Bat\u0131 Avustralya eyaletlerine de yay\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Marketlerde \u00e7ilek sat\u0131\u015f\u0131 durduruldu.\r\n\r\n,Kom\u015fu Yeni Zelanda'da ise, Avustralya\u2019dan ithal edilen \u00e7ilekler marketlerden toplat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u00dclkenin en b\u00fcy\u00fck g\u0131da \u015firketlerinden Foodstuffs ve Woolworths, Avustralya\u2019dan \u00e7ilek al\u0131m\u0131n\u0131 durdurma karar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\n,Avustralyal\u0131 yetkililer, \u00e7ileklere i\u011fne koyanlar\u0131n 10 y\u0131la kadar hapis cezas\u0131 alaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu ki\u015fileri ihbar edenlere de 100 bin Avustralya Dolar\u0131 (yakla\u015f\u0131k 440 bin TL) \u00f6denecek.\r\n\r\n,Avustralya Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Greg Hunt da, sorunu \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in \u00f6zel ekip kuruldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Krizle birlikte \u00e7ilek fiyatlar\u0131 yar\u0131 yar\u0131ya d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,\u00dcreticiler Derne\u011fi, \u00e7ilekleri ikiye b\u00f6lerek yeme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunuyor. ,Queensland \u00c7ilek Yeti\u015ftiricileri Derne\u011fi, i\u011fnelerin s\u00f6z konusu \u00fcretici firma ile sorun ya\u015fayan bir \u00e7al\u0131\u015fan taraf\u0131ndan yerle\u015ftirildi\u011fi ihtimalini \u00f6ne s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n