İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül...

\u0130\u011fneli \u00e7ilek \u015fikayetlerinin ilki, ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Queensland\u2019de s\u00fcper marketten ald\u0131\u011f\u0131 \u00e7ilekleri yedikten sonra mide a\u011fr\u0131s\u0131yla hastaneye kald\u0131r\u0131lan ki\u015fiyle ba\u015flad\u0131. ,Olay\u0131n ard\u0131ndan b\u00f6lgedekiler, sosyal medya \u00fczerinden payla\u015f\u0131mlarla \u00e7ileklerin i\u00e7inden \u00e7\u0131kan i\u011fneleri foto\u011fraflayarak yay\u0131mlad\u0131.\r\n\r\n,Hastaneye kald\u0131r\u0131lanlar\u0131n say\u0131s\u0131 art\u0131nca Queensland\u2019deki t\u00fcm s\u00fcper marketler, \u00e7ilek sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 durdurdu. ,\u00d6te yandan Queensland\u2019in ard\u0131ndan Viktorya ve Yeni G\u00fcney Galler eyaletlerinde de benzer \u015fikayetler 'skandal'\u0131n geni\u015f \u00f6l\u00e7ekli bir alana yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 i\u015faret etti.\r\n\r\n,S\u0131rr\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131karanlara 100 bin Avustralya Dolar\u0131 \u00f6denecek\r\n\r\n,Avustralyal\u0131 yetkililer, \u00e7ileklere i\u011fne koyulmas\u0131yla ilgili herhangi bir bilgiye sahip ki\u015filere, durumu acilen polise bildirme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,\u0130lk kez Queensland eyaletinde duyulan, \u00e7ileklere i\u011fne koyan \u015f\u00fcphelilerin yakalanmas\u0131na yard\u0131m edeceklere 100 bin Avustralya Dolar\u0131 (yakla\u015f\u0131k 440 bin TL) \u00f6denecek.\r\n\r\n,Olay\u0131n sorumlular\u0131 hen\u00fcz bilinmemekle birlikte, \u00dcreticiler Derne\u011fi \u015f\u00fcphelinin \u00f6nceden \u00e7ilek sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f ve i\u015ften k\u0131zg\u0131n ayr\u0131lm\u0131\u015f biri olabilece\u011fi ihtimali \u00fczerine duruyor.\r\n\r\n,Durumun giderek ciddile\u015fmesi \u00fczerine yetkililer, \u201cBu te\u015febb\u00fcs sadece Queensland ve di\u011fer b\u00f6lgelerdeki aileleri etkilemekle kalm\u0131yor, b\u00fcy\u00fck bir end\u00fcstri de bu durumdan k\u00f6t\u00fc etkileniyor.\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\n\r\n,\u00dcreticiler Derne\u011fi ise t\u00fcketicilere \u00e7ilekleri ikiye b\u00f6lerek yeme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunuyor. Ayr\u0131ca i\u011fneli \u00e7ilek \u2018skandal\u0131\u2019, \u00e7ilek fiyatlar\u0131nda yar\u0131 yar\u0131ya d\u00fc\u015f\u00fc\u015flere yol a\u00e7t\u0131. Avustralya\u2019da \u00e7ilekler \u00fcretim maliyetinin alt\u0131nda sat\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.