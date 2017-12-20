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Ramazan
Igor Tudor'a Süper Lig'den sürpriz talip
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Galatasaray'dan gönderilen teknik direktör Igor Tudor'a Süper Lig' ekibinin teklif yaptığı ancak Hırvat çalıştırıcının bu teklife henüz bir cevap vermediği belirtildi.
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