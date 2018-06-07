İHA tespit etti! Kandil’de etkisiz hale getirildiler…

Kandil\u2019de \u0130HA\u2019n\u0131n tespit etti\u011fi sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki ter\u00f6ristler etkisiz hale getirildi. \r\n,T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinin PKK\u2019n\u0131n ana kamp\u0131 olan Kandil\u2019e y\u00f6nelik ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 operasyonda \u00e7ember yava\u015f yava\u015f daral\u0131rken, insans\u0131z hava arac\u0131n\u0131n tespit etti\u011fi sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki 2 ter\u00f6rist ise etkisiz hale getirildi.\r\n\r\n,F\u0131rat Kalkan\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131\u2019nda destan yazan Mehmet\u00e7ik, Kandil\u2019e y\u00f6nelik d\u00fczenledi\u011fi operasyonu ad\u0131m ad\u0131m s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Ter\u00f6ristlerin ana kamp\u0131 olan Kandil\u2019e do\u011fru ilerleyen Mehmet\u00e7ik\u2019in en b\u00fcy\u00fck destek\u00e7isi ise milli insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131 (\u0130HA) oluyor. Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki Dalya b\u00f6lgesinde iki ter\u00f6rist, f\u00fcze sisteminin kuruldu\u011fu hakim tepede sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndayken insans\u0131z hava arac\u0131yla tespit edildi. Koordinatlar\u0131n T\u00fcrk jetlerine iletilmesi \u00fczerine harekete ge\u00e7en pilotlar, hedefi yerle bir etti.,<p><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/iha-tespit-etti-kandil-de-etkisiz-hale-getirildiler--21027.aspx" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>V\u0130DEOSUNU \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n