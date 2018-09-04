İhracatçıya parasını en az 6 ay Türkiye’de tutma zorunluluğu getirildi

Bakanl\u0131\u011f\u0131n tebli\u011fine g\u00f6re, ihracat\u00e7\u0131 firmalara ihracat bedellerinin en az y\u00fczde 80'ini T\u00fcrkiye'deki bankalara yat\u0131rma zorunlulu\u011fu getirildi. Uygulama 6 ay boyunca ge\u00e7erli olacak.,Resmi Gazete\u2019nin bug\u00fcnk\u00fc say\u0131s\u0131nda yer alan Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 tebli\u011fine g\u00f6re, T\u00fcrkiye\u2019de yerle\u015fik ki\u015filer taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilen ihracat i\u015flemlerine ili\u015fkin bedeller, ithalat\u00e7\u0131n\u0131n \u00f6demesi sonras\u0131 do\u011frudan ve gecikmeksizin ihracata arac\u0131l\u0131k eden bankaya transfer edilecek veya getirilecek. Bedellerin yurda getirilme s\u00fcresi fiili ihra\u00e7 tarihinden itibaren 180 g\u00fcn\u00fc ge\u00e7emeyecek. S\u00f6z konusu bedellerin en az y\u00fczde 80\u2019inin bir bankaya sat\u0131lmas\u0131 zorunlu olacak.,\u0130hracat i\u015flemlerine ili\u015fkin bedeller; akreditifli, kabul kredili akreditifli, kabul kredili mal mukabili, vesaik mukabili, mal mukabili \u00f6deme ve pe\u015fin \u00f6deme \u015fekillerinden biriyle yurda getirilebilecek. \u0130hracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde g\u00fcmr\u00fck idarelerine beyan edilmesi zorunlu olacak.,Yurt d\u0131\u015f\u0131na m\u00fcteahhit firmalarca yap\u0131lacak ihracat\u0131n bedelinin 365 g\u00fcn, konsinye yoluyla yap\u0131lacak ihracatta bedelin 180 g\u00fcn, yurt d\u0131\u015f\u0131na ge\u00e7ici ihrac\u0131 yap\u0131lan mallar\u0131n verilen s\u00fcre veya ek s\u00fcre i\u00e7inde yurda getirilmemesi veya bu s\u00fcreler i\u00e7erisinde sat\u0131lmas\u0131 halinde bedelinin 90 g\u00fcn, kredili veya kiralama yoluyla yap\u0131lan ihracatta, ihracat bedelinin 90 g\u00fcn i\u00e7inde yurda getirilerek bankalara sat\u0131lmas\u0131 zorunlu olacak.,\u0130hra\u00e7 edilen mallar\u0131n bedelinin s\u00fcresinde yurda getirilerek, bankalara sat\u0131lmas\u0131ndan ve ihracat hesab\u0131n\u0131n s\u00fcresinde kapat\u0131lmas\u0131ndan ihracat\u00e7\u0131lar sorumlu tutuldu. \u0130hracata arac\u0131l\u0131k eden bankalar ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131n\u0131 izlemekle y\u00fck\u00fcml\u00fc olacak.,Her bir g\u00fcmr\u00fck beyannamesi itibar\u0131yla; 100,000 dolar\u0131 a\u015fmamak \u00fczere, m\u00fccbir sebeplerin varl\u0131\u011f\u0131 dikkate al\u0131nmaks\u0131z\u0131n beyanname veya formda yer alan bedelin y\u00fczde 10\u2019una kadar eksi\u011fi olan ihracat hesaplar\u0131 do\u011frudan bankalarca \u00f6deme \u015fekline bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n, tebli\u011fle belirlenen m\u00fccbir sebeplerin varl\u0131\u011f\u0131 halinde ise 200,000 dolar\u0131 a\u015fmamak \u00fczere, beyanname veya formda yer alan bedelin y\u00fczde 10\u2019una kadar a\u00e7\u0131k hesaplar ilgili Vergi Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca veya Vergi Dairesi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce terkin edilmek suretiyle kapat\u0131lacak.,Tebli\u011fe g\u00f6re, pe\u015fin d\u00f6viz kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda ihracat\u0131n 24 ay i\u00e7inde ger\u00e7ekle\u015ftirilmesi zorunlu tutuldu. \u0130hracat belgeleri kapsam\u0131nda sa\u011flanan pe\u015fin d\u00f6vizlerin kullan\u0131m s\u00fcresi, ek s\u00fcreler de dahil olmak \u00fczere belge s\u00fcresi kadar olacak.,Tamam\u0131 tek seferde iade edilmeyen veya s\u00fcresi i\u00e7inde ihracat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilemeyen pe\u015fin d\u00f6vizler prefinansman h\u00fck\u00fcmlerine tabi olacak.,T\u00fcrkiye'deki d\u00f6viz varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 art\u0131rmak Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 harekete ge\u00e7ti.,Tebli\u011f kapsam\u0131nda 200,000 dolar\u0131 veya e\u015fitini a\u015fan eksi\u011fi olan a\u00e7\u0131k hesaplara ili\u015fkin terkin talepleri Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan incelenip sonu\u00e7land\u0131r\u0131lacak. (Reuters)