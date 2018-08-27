İhraçlar 20 aşamalı süzgeçten geçiriliyor

EBRU KARATOSUN - Darbe giri\u015fiminin ard\u0131ndan FET\u00d6\u2019yle ba\u011flant\u0131s\u0131 oldu\u011fu belirtilerek OHAL kapsam\u0131nda \u00e7\u0131kar\u0131lan KHK\u2019lar ile 125 bin 678 ki\u015fi kamudan ihra\u00e7 edildi, 2 bin 791 kurum ve kurulu\u015f da kapat\u0131ld\u0131. ,Yap\u0131lan soru\u015fturmalar sonucunda kamudan ihra\u00e7 edilenlerin itirazlar\u0131n\u0131n de\u011ferlendirilmesi i\u00e7in kurulan OHAL Komisyonu 17 Temmuz 2017 y\u0131l\u0131 itibariyle ba\u015fvurular\u0131 almaya ba\u015flam\u0131\u015f, 22 Aral\u0131k\u2019ta ise ilk karar\u0131n\u0131 vermi\u015fti. \u015eu ana kadar 30 bin ba\u015fvuruyu sonu\u00e7land\u0131rarak bin 900 ki\u015finin g\u00f6reve iade edilmesini sa\u011flayan komisyon, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zla s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Komisyonun bug\u00fcne kadar sonu\u00e7land\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurular\u0131 20 a\u015famal\u0131 s\u00fczge\u00e7ten ge\u00e7irdi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Ba\u015fvurucularla ilgili b\u00fct\u00fcn bilgi ve belgeler kurulan \u00f6zel sisteme kaydedilirken, komisyonun s\u00f6z konusu sistemden de incelemelerini ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi aktar\u0131ld\u0131. Komisyon bununla beraber t\u00fcm kamu kurumlar\u0131yla irtibatl\u0131...,Buna g\u00f6re ilk a\u015famada, ba\u015fvuru yapan ki\u015finin dosyada yer alan s\u0131ras\u0131yla Bank Asya, ByLock, dernek \u00fcyeli\u011fi, HTS, ve okul kriterlerini inceliyor. ,\u00d6rg\u00fcte ait Bank Asya\u2019ya FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen\u2019in talimat\u0131n\u0131n ard\u0131ndan para yat\u0131r\u0131p yat\u0131r\u0131lmad\u0131\u011f\u0131na bak\u0131l\u0131rken, o d\u00f6nem \u00f6rg\u00fct\u00fcn uygulad\u0131\u011f\u0131 baz\u0131 taktiksel olaylar ise ayr\u0131 tutuluyor. Komisyon, \u00f6rg\u00fct\u00fcn kripto haberle\u015fme program\u0131 olan ByLock\u2019u kulland\u0131\u011f\u0131 netle\u015ftirilen ki\u015filerin ise ne kadar kulland\u0131klar\u0131n\u0131 da dikkate al\u0131yor. ,Ba\u015fvuran ki\u015finin e\u015fiyle ilgili ayn\u0131 k\u0131staslar\u0131 s\u00fczge\u00e7ten ge\u00e7iren komisyon, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 \u00f6rg\u00fct\u00fcn okullar\u0131na g\u00f6nderip g\u00f6ndermedi\u011fini de dikkate al\u0131yor. ,B\u00fct\u00fcn bunlar\u0131n ard\u0131ndan komisyon, ba\u015fvurucunun birinci dereceden akrabalar\u0131n\u0131 da ayn\u0131 s\u00fczge\u00e7ten ge\u00e7iriyor.,HTS kayd\u0131nda \u00f6zellikle \u00f6rg\u00fct\u00fcn tepe y\u00f6neticileriyle irtibat\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduran Komisyon, ki\u015finin hangi derneklere \u00fcye oldu\u011funu ve ne kadar aidat \u00f6dedi\u011fini de mercek alt\u0131na al\u0131yor. ,Bunun \u00fczerine komisyon, ba\u015fvurucunun dosyas\u0131nda yer alan t\u00fcm iddialar\u0131 inceledikten sonra ba\u015fvurunun kabul\u00fcne ya da reddine karar veriyor. B\u00f6ylelikle komisyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ince eleyip s\u0131k dokuyor. ,G\u00f6revine iade edilmesine karar verilenlerin ise ma\u011fduriyetinin daha fazla s\u00fcrmemesi i\u00e7in en ge\u00e7 g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 kurumlara 1 hafta i\u00e7erisinde yaz\u0131 yaz\u0131larak iletiliyor. ,Bu ki\u015filer 30 g\u00fcn i\u00e7erisinde g\u00f6revlerine geri d\u00f6nerken, geriye d\u00f6n\u00fck maa\u015flar\u0131n\u0131 da alabiliyor.