İki aylık kirasını ödeyemedi, ev sahibi evini yaktı

Bayram g\u00fcn\u00fc b\u00fcy\u00fck eziyet!,Kiras\u0131n\u0131 \u00f6deyemeyince, ev sahibi evini yakt\u0131!,\u0130ddiaya g\u00f6re, 3 ay \u00f6nce kirac\u0131 olarak ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 evin kiras\u0131n\u0131 1 ay \u00f6deyebilen evli ve 4 \u00e7ocuk babas\u0131 Vedat K\u00f6\u00e7eg\u00fcn, tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yak\u0131nlar\u0131 nedeniyle hastaneye gitti. \u0130\u015finden ayr\u0131lmas\u0131 nedeniyle 2 ayl\u0131k kira borcunu \u00f6deyemeyen Vedat K\u00f6\u00e7eg\u00fcn, yakla\u015f\u0131k 2 saat kald\u0131\u011f\u0131 hastanede evinin yand\u0131\u011f\u0131 haberini ald\u0131.\r\n\r\n,K\u00f6\u00e7eg\u00fcn, e\u015fi P\u0131nar Keskin ve 4 \u00e7ocu\u011fu ile birlikte eve geldi\u011finde evinin ve i\u00e7erisindeki t\u00fcm e\u015fyalar\u0131n\u0131n k\u00fcl oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n,\u0130tfaiye ekipleri taraf\u0131ndan s\u00f6nd\u00fcr\u00fclen evine giren K\u00f6\u00e7eg\u00fcn, i\u00e7eride bulunan elektronik e\u015fyalardan yatak, yorganlar\u0131na kadar her \u015feyin yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc. \u00c7ocuklar\u0131n\u0131n okul k\u0131yafetleri ve malzemelerinin de k\u00fcle d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6ren K\u00f6\u00e7eg\u00fcn, evde elektrik de bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Vedat K\u00f6\u00e7eg\u00fcn, evin ev sahibi taraf\u0131ndan kundaklanm\u0131\u015f olabilece\u011fini belirterek, ev sahibinin 2 ayd\u0131r kira \u00f6denmemesi nedeniyle kendisini s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. Bayram bitimine kadar ev sahibinden m\u00fcsaade istedi\u011fini de anlatan K\u00f6\u00e7eg\u00fcn, "15 g\u00fcnd\u00fcr karanl\u0131kta oturuyoruz. Bayram g\u00fcn\u00fc belime ald\u0131\u011f\u0131m darbe nedeniyle hastaneden d\u00f6nerken 'evin yand\u0131' dediler. Eve geldi\u011fimde her yer k\u00fcl olmu\u015ftu. \u0130yi ki \u00e7ocuklar\u0131m evde yoktu benimle birlikte hastanedeydiler. Evimde hi\u00e7bir \u015feyim kalmad\u0131\u201d dedi.\r\n\r\n,G\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulan baba, yanan evdeki t\u00fcm e\u015fyalarla birlikte \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n ila\u00e7lar\u0131n\u0131n da k\u00fcl oldu\u011funu kaydetti. Eczaneye ila\u00e7lar\u0131 alabilmek i\u00e7in yalvard\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan g\u00f6z ya\u015fl\u0131 baba, "Buz dolab\u0131m, \u00e7ama\u015f\u0131r makinem hatta \u00e7ocuklar\u0131m\u0131n okul \u00e7antalar\u0131 bile yand\u0131. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131n giysileri ve ila\u00e7lar\u0131 da yand\u0131. Ben o ila\u00e7lar\u0131 borca alm\u0131\u015ft\u0131m. Eczaneye yalvararak bor\u00e7 ile alm\u0131\u015ft\u0131m\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Kurban Bayram\u0131'n\u0131 herkesin evinde ve sevdiklerinin yan\u0131nda ge\u00e7irdi\u011fini s\u00f6yleyen ac\u0131l\u0131 baba bayram\u0131n ilk g\u00fcn\u00fc yanan evleri nedeniyle bayram gecesini sokakta ge\u00e7irdiklerini kaydetti. Gece parkta yatt\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan baba Ko\u00e7eg\u00fcn,\u201dBayram\u0131 d\u00fcn gece parkta ge\u00e7irdim. Sabah kuzenim gelip ald\u0131 bizi evine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Sabaha kadar uyumad\u0131m peri\u015fan olduk. \u015eimdi 4 \u00e7ocu\u011fum ile beraber s\u0131\u011f\u0131nacak bir yer ar\u0131yorum. Devletimizden s\u0131\u011f\u0131nacak bir yuva istiyorum\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\nG\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamayan anne P\u0131nar Keskin ise \u00e7ocuklar\u0131ndan birinin kalp hastas\u0131 oldu\u011funu ve buna ra\u011fmen bayram\u0131 parkta ge\u00e7irdiklerini kaydetti.\r\n\r\n\u00d6te yandan polis ve itfaiye ekipleri yang\u0131n ile ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131. Ailenin iddialar\u0131 \u00fczerine ekipler, kundaklama ihtimali \u00fczerinde duruyor.