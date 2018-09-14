İki bakandan hazine arazisi açıklaması

Binlerce \u00e7ift\u00e7iyi ilgilendiren son dakika haberi geldi. ,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum ve Tar\u0131m Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli, yeni d\u00fczenlemeye ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131. Bakan Kurum, "218 bin \u00e7ift\u00e7iye hazine arazisi verilecek. \u00c7ift\u00e7i kay\u0131t sistemine \u00fcye olma \u015fart\u0131 var." dedi.\r\n,"Hazineye Ait Tar\u0131m Arazilerinin \u00c7ift\u00e7ilerimize Kiralanmas\u0131n\u0131 Sa\u011flayan D\u00fczenleme"nin detaylat\u0131n\u0131 \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum ile Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda anlatt\u0131. D\u00fczenleme ile ilgili konu\u015fan Bakan Kurum, hazineye ait yakla\u015f\u0131k 3 milyar 400 milyon metrekare tar\u0131m arazisinin \u00e7ift\u00e7ilere ecrimisil bedelinin yar\u0131s\u0131 \u00fczerinden 10 y\u0131la kadar kiralanmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacaklar\u0131n\u0131 ve uygulamadan 218 bin \u00e7ift\u00e7inin faydalanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n, "10 g\u00fcnde bir kiralanma, sat\u0131\u015f bu i\u015fleri de sizlerle payla\u015faca\u011f\u0131z. \u00c7ift\u00e7ilerimiz bizim i\u00e7in vatanda\u015f\u0131m\u0131z ve \u00e7ift\u00e7ilerimiz a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli s\u00fcre\u00e7te de\u011fi\u015fiklikler ve bu d\u00fczenlemeleri yapmak da bizim en \u00f6nemli vazifelerimizden biri.\u201d\r\n,"Ben de hepinizi sevgi ve sayg\u0131yla selaml\u0131yorum. Say\u0131n bakan\u0131m bana bu projeden bahsetti\u011fi zaman destekleyece\u011fimizi kendisine s\u00f6yledim.\r\n \r\nVe s\u0131k\u0131 ve h\u0131zl\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fmadan sonra bu \u00e7ift\u00e7iye al\u0131nm\u0131\u015f inisiyatifin \u00fczerine ne koyabiliriz dedik? Bizim de baz\u0131 katk\u0131lar\u0131m\u0131z oldu. 218 bin \u00e7ift\u00e7iyi bu etkiliyor. A\u015fa\u011f\u0131 yukar\u0131 1 milyon insan\u0131m\u0131z\u0131 etkileyen bir proje bu. Tabi yeni h\u00fck\u00fcmet sisteminin de bir getirisi olmas\u0131 gerekiyor. Burada h\u0131zl\u0131 koordinasyon bizim i\u00e7in \u00e7ok \u00e7ok \u00f6nemli.\r\n \r\nBunlardan g\u00fczel \u00f6rneklerden biri de say\u0131n \u00e7evre bakan\u0131yla birlikte oldu\u011fumuz bir proje. Devlet vatanda\u015f\u0131yla mal\u0131n\u0131 m\u00fclk\u00fcn\u00fc payla\u015f\u0131yor. S\u00f6zle\u015fmesiz kullan\u0131lan tar\u0131m arazileri kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015f olacak. \u00c7ift\u00e7i karde\u015flerimiz kira bedelini \u00f6deyerek tar\u0131m arazilerini ekip bi\u00e7ecek.\r\n \r\nBu d\u00fczenleme toplam arazilerin y\u00fczde 5\u2019ini kaps\u0131yor. Bunu da kay\u0131tl\u0131 olacak hale getirdik ve \u00e7ift\u00e7i kay\u0131t sistemine bu vatanda\u015flar\u0131m\u0131z kay\u0131t olacaklar. Peki bunun getirileri ne? Kullan\u0131c\u0131lar arazinin verimini art\u0131racak. \u00c7ift\u00e7i bundan sonra isterse araziyi sat\u0131n alabilecek. Suyuna, sulamas\u0131na, trakt\u00f6r\u00fcne, daha iyi tohumuna yat\u0131r\u0131m\u0131n\u0131 yapacak. Ucuz kredi imkanlar\u0131ndan faydalanacak, tar\u0131m sigortalar\u0131ndan faydalanacak ve kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nan araziler bundan b\u00f6yle tar\u0131msal desteklerden faydalanacak."