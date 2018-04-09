İki dev Nusr-Et'e ortak oldu

\u0130ki dev Nusr-Et'e ortak oldu,.,Do\u011fu\u015f Grubu taraf\u0131ndan 2012 y\u0131l\u0131nda kurulan ve i\u00e7erisinde Nusr-Et ve Zuma gibi yeme-i\u00e7me sekt\u00f6r\u00fcnde faaliyet g\u00f6steren markalar\u0131n bulundu\u011fu Do\u011fu\u015f Restaurant Entertainment and Management (D.ream) d\u00fcnya deviyle ortak oluyor.,D.ream'in alt\u0131nda yer alan "d.ream International BV" \u015firketinde, d\u00fcnyan\u0131n \u00f6nde gelen kurulu\u015flar\u0131ndan Singapur devlet fonu Temasek ve \u0130ngiltere'de bulunan yerle\u015fik uluslararas\u0131 sermaye fonu Metric Capital Partners ile y\u00fczde 17 hisse devri kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda ortak oldu. ,Anla\u015fma kapsam\u0131nda \u015firketin toplam de\u011feri 1.2 milyar dolar olarak belirlenirken, hisse devri 200 milyon dolar kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fti.,Do\u011fu\u015f Grubu Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Ferit \u015eahenk konuyla ilgili olarak \u015fu de\u011ferlendirmeyi yapt\u0131: ,"Temasek ve Metric gibi d\u00fcnya devi kurulu\u015flar\u0131n T\u00fcrkiye'ye yat\u0131r\u0131m yapmas\u0131na vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Do\u011fu\u015f Grubu'nun yeme i\u00e7me sekt\u00f6r\u00fcnde yapt\u0131\u011f\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131n ve olu\u015fturdu\u011fu de\u011ferin ba\u015far\u0131s\u0131 bu i\u015flem ile tescillenmi\u015f bulunmaktad\u0131r.,\u00d6zellikle servis ve hizmet sekt\u00f6r\u00fcnde planl\u0131 ve stratejik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131n t\u00fcm d\u00fcnyada kabul g\u00f6r\u00fcp \u00f6rnek al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 memnuniyetle izliyoruz. Grubumuzun bu sekt\u00f6rdeki uzun d\u00f6nemli hedefleri ve b\u00fcy\u00fcme stratejisi do\u011frultusunda yeni ortaklar\u0131m\u0131zla beraber de\u011fer olu\u015fturmaya devam edece\u011fiz. ,T\u00fcrk turizmine ve misafirlerimize d\u00fcnya markalar\u0131n\u0131 getirmek, T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131 ve misafirperverli\u011fini de d\u00fcnyada tan\u0131tmak asli g\u00f6revimizdir."