İki il arası 15 dakikaya düşüyor

Projeye emek veren y\u00fczlerce \u00e7al\u0131\u015fan aras\u0131nda yer alan 8 ayl\u0131k hamile Esra Alt\u0131n Soylu ise \u00e7ifte heyecan ya\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,T\u00fcnelde kalite kontrol \u015fefi olarak \u00e7al\u0131\u015fan 29 ya\u015f\u0131ndaki Soylu, daha \u00f6nce g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 3. havaliman\u0131 projesinden sonra evlilik dolay\u0131s\u0131yla geldi\u011fi \u0130zmir'de Sabuncubeli T\u00fcneli'nde \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,T\u00fcnel projesi devam ederken hamile oldu\u011funu \u00f6\u011frenen Soylu, bir yandan projeyi yeti\u015ftirmek i\u00e7in gayret g\u00f6sterirken di\u011fer yandan Defne ismini vermeye karar verdikleri k\u0131z\u0131 i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.\r\nHamileli\u011finin 8. ay\u0131nda olan Soylu, hem k\u0131z\u0131 hem de \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 t\u00fcnel projesinin hizmete girmesi i\u00e7in g\u00fcn saymaya ba\u015flad\u0131.\r\n,Bu s\u00fcre\u00e7te mesai arkada\u015flar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck deste\u011fini g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen Soylu, hi\u00e7 zorlanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, t\u00fcneller bitene kadar \u00e7al\u0131\u015fmak istedi\u011fini ancak art\u0131k do\u011fum iznine ayr\u0131lma zaman\u0131n\u0131n geldi\u011fini anlatt\u0131.\r\n,"\u00c7ok heyecanl\u0131 bir durum. Hem kad\u0131ns\u0131n\u0131z hem hamilesiniz, i\u015flerinizi yoluna koymaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsunuz, \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ediyorsunuz. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z t\u00fcnelle ba\u015fka bir heyecan da ya\u015f\u0131yorsunuz. ,Soylu, bir kad\u0131n olarak t\u00fcnel gibi projelerde \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n kendisi i\u00e7in hi\u00e7 zor olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, i\u015fini \u00e7ok sevdi\u011fini anlatt\u0131.\r\n \r\n\u0130n\u015faat i\u015fini \u00e7ocuklu\u011fundan bu yana \u00e7ok sevdi\u011fini ifade eden Soylu, "\u00d6ncelikle sevmek gerekiyor, seviyorsan\u0131z hi\u00e7bir zorlu\u011fu yok. Ben ba\u015fka bir i\u015f yapamazd\u0131m diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Burada olmaktan keyif al\u0131yorum. \u0130n\u015faat sekt\u00f6r\u00fcne g\u00f6n\u00fcl vermi\u015fseniz bu i\u015fi rahatl\u0131kla yapabilirsiniz." dedi.\r\n ,Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, yap\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na yap-i\u015flet-devret modeliyle Eyl\u00fcl 2011'de ba\u015flanan, 1 Temmuz 2018'den itibaren ise kamu olanaklar\u0131yla devam eden projede 4 bin 70 metre uzunlu\u011fundaki iki t\u00fcnel ve 2 bin 530 metrelik ba\u011flant\u0131 yollar\u0131 tamamland\u0131.\r\n \r\n,Sabuncubeli ge\u00e7idinde y\u00fczde 9,5 olan e\u011fim, t\u00fcneller sayesinde y\u00fczde 1,5'e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc, 14 viraj ortadan kald\u0131r\u0131ld\u0131. T\u00fcneller, g\u00fcnde ortalama 40 bin arac\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 \u0130zmir-Manisa yolunda hem g\u00fcvenlik hem h\u0131z hem de yak\u0131t tasarrufu sa\u011flayacak.\r\n \r\n,Son olarak Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla 9 Eyl\u00fcl'de iki ucu birle\u015ftirilen t\u00fcnellerin mevcut \u0130zmir-Manisa karayoluna ba\u011flanmas\u0131, \u00e7evre d\u00fczenlemesi ve di\u011fer \u00fcstyap\u0131 i\u015flemlerinin tamamlanmas\u0131 sonras\u0131, g\u00fczergahta Ramazan Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla olu\u015facak trafik yo\u011funlu\u011fu da g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurularak bayram \u00f6ncesi hizmete sunulmas\u0131 hedefleniyor.,G\u00fczel bir duygu. \u015eu an 8 ayl\u0131k hamileyim, projemizin sonlanmas\u0131na da \u00e7ok az kald\u0131. \u0130ki heyecan\u0131 birlikte ya\u015f\u0131yorum, hem t\u00fcneli hem do\u011fumu bekliyorum. Herkes benimle bu heyecan\u0131 payla\u015ft\u0131. Burada tek bayan olmak ayr\u0131ca bir avantaj oldu benim i\u00e7in., \u00c7ok rahat bir hamilelik s\u00fcreci ya\u015fad\u0131m. Bebe\u011fim do\u011fmadan projenin maskotu oldu, herkesin bekledi\u011fi bir \u00e7ocuk haline geldi. Umar\u0131m sa\u011fl\u0131kla gelir, umar\u0131m projemiz de sa\u011fl\u0131kla a\u00e7\u0131l\u0131r.",.,\u0130zmir-Manisa aras\u0131ndaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek t\u00fcnelleri Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesi hizmete sokmak i\u00e7in yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma devam ediyor.\r\n