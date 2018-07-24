İki ilden peş peşe acı haberler!

Kaza, Ankara\u2019n\u0131n Mamak il\u00e7esinde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, i\u00e7erisinde 4 ki\u015finin bulundu\u011fu 06 ZHM 98 plakal\u0131 otomobil Elmada\u011f taraf\u0131ndan Ankara merkez istikametine seyir halindeyken s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol \u00fczerindeki k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn aya\u011f\u0131na \u00e7arpt\u0131.,, Ekipler yol \u00fczerinde g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri al\u0131rken, itfaiye erleri de ara\u00e7 i\u00e7inde s\u0131k\u0131\u015fan 4 ki\u015finin \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in hummal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. \u0130tfaiye erleri ara\u00e7ta bulunan 3 ki\u015fiyi uzun u\u011fra\u015flar sonucu otomobilden \u00e7\u0131kartt\u0131. Sa\u011fl\u0131k ekipleri ise ara\u00e7tan \u00e7\u0131kart\u0131lan 3 ki\u015finin de hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.,Kazada ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirenlerin cans\u0131z bedenleri otomobilden itfaiye ekipleri taraf\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. G\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131n\u0131n a\u015f\u0131r\u0131 h\u0131zl\u0131 oldu\u011funu iddia etti\u011fi otomobilin h\u0131z g\u00f6stergesinin de 205 km'de tak\u0131l\u0131 kald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n\r\n,Kayseri'nin Develi il\u00e7esinde otomobille trakt\u00f6r\u00fcn \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu 3 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, bir ki\u015fi yaraland\u0131. Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Ayvazhac\u0131 Mahallesi'nde s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn kimli\u011fi hen\u00fcz belirlenemeyen 38 AAB 410 plakal\u0131 otomobil, M.C'nin kulland\u0131\u011f\u0131 38 TR 832 plakal\u0131 trakt\u00f6rle \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. \u0130hbar \u00fczerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.,Sa\u011fl\u0131k ekipleri, otomobildeki Sel\u00e7uk \u015eim\u015fek, Bilal G\u00fcrc\u00fc ve Muhsin Develio\u011flu'nun olay yerinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini belirledi.\r\n\r\n,Yaral\u0131 Hidayet Develio\u011flu, Erciyes \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.,\u00c7arpman\u0131n \u015fiddetiyle hurdaya d\u00f6nen arac\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar durumu ilgili yerlere bildirdi. K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine \u00e7ok say\u0131da jandarma, polis, sa\u011fl\u0131k ve itfaiye ekibi intikal etti.,Otomobilde s\u0131k\u0131\u015fan ve \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirlenen 4'\u00fcnc\u00fc ki\u015finin \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar devam ediyor. \u00d6te yandan olay yerine gelen aile yak\u0131nlar\u0131 sinir krizi ge\u00e7irdi. Polisin olayla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n