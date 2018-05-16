İki ilimizden daha güzel haber! Petrol bulundu

Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Batman'\u0131n Sason il\u00e7esinde ilk kez a\u00e7\u0131lan kuyudan kaliteli petrol bulunmu\u015ftu. ,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl\u0131\u011f\u0131 Petrol \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn konuya ili\u015fkin ilan\u0131, Resmi Gazete'nin bug\u00fcnk\u00fc say\u0131s\u0131nda yay\u0131mland\u0131,Buna g\u00f6re, G\u00fcney Y\u0131ld\u0131z\u0131 Petrol \u00dcretim Sondaj M\u00fcteahhitlik ve Ticaret A\u015e, Mardin ve \u015e\u0131rnak illerinde ruhsat sahibi oldu\u011fu bir arama sahas\u0131nda ke\u015ffetti\u011fi ham petrol i\u00e7in 4 ayr\u0131 paftada i\u015fletme ruhsat\u0131 almak i\u00e7in ba\u015fvurdu.\r\n,S\u00f6z konusu ruhsat i\u00e7in \u015firket, 2 May\u0131s 2018 \u00c7ar\u015famba ve bunu tamamlayan 7 May\u0131s 2018 Pazartesi tarihli dilek\u00e7elerle ba\u015fvurusunu iletti.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta da Batman'\u0131n Sason il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Heybeli k\u00f6y\u00fc yak\u0131n\u0131nda iki ay \u00f6nce ilk kez \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatan TP Batman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, 'Herent-2' ad\u0131 verilen kuyuda petrole rastlam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,TP'nin sahas\u0131 olarak bilinen ve TPIC'in sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 \u00fcstlendi\u011fi kuyuda, yakla\u015f\u0131k 1300 metre derinlikte kaliteli petrol tabakas\u0131na rastland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.,G\u00fczel bir haber de o illerimizden geldi. ,Batman'\u0131n ard\u0131ndan petrol haberleri gelmeye devam ediyor.