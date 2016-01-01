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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücü kaçtı!
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sol ön tekerliği koptu. Otomobil sürücü ise kaza sonrası kaçtı.
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