İki parti arasında beklenmedik gelişme! Ertelendi...

CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, hafta sonu parti liderleri ile bir araya gelece\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.,\u0130nce, parti liderleriyle bir araya gelece\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, bug\u00fcn saat 15.00\u2019de g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi planlad\u0131\u011f\u0131 CHP\u2019nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce ile randevusunu Ba\u011fc\u0131lar'da ya\u015fanan olay\u0131n ard\u0131ndan erteledi.,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, \u0130stanbul\u2019a giderek, Ba\u011fc\u0131lar\u2019da yaralanan \u0130Y\u0130 Partilileri ziyaret edecek.\r\n,D\u00fcn gece \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin \u0130stanbul Ba\u011fc\u0131lar\u2019da erken se\u00e7im i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma yapan \u00fcyelerine b\u0131\u00e7akl\u0131 sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f, sald\u0131r\u0131da 7 \u0130Y\u0130 Parti \u00fcyesi b\u0131\u00e7akla yaralanm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Sald\u0131r\u0131yla ilgili yap\u0131lan operasyonda aralar\u0131nda biri b\u0131\u00e7akl\u0131 sald\u0131rgan olmak \u00fczere toplam 8 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.