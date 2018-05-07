İki parti daha ittifak yolunda!

HDP teklifi hemen reddetmedi ve parti organlar\u0131nda konuyu de\u011ferlendirece\u011fi yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.,Siyasi rakip olan iki partinin ilk kez birbirine bu derece yak\u0131nla\u015fmas\u0131 her iki partinin taban\u0131nda tart\u0131\u015fmalar\u0131 da beraberinde getirdi. \r\n\r\n,HDP E\u015f Ba\u015fkan\u0131 Sezai Temelli\u2019nin H\u00fcda-Par ile ittifak\u0131n s\u00f6z konusu olamayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan K\u00fcrt se\u00e7im ittifak\u0131na 'H\u00fcda-Par\u2019\u0131n i\u00e7inde yer alaca\u011f\u0131 bir ittifaka partinin haz\u0131r olmad\u0131\u011f\u0131' belirtilerek olumsuz cevap verildi.\r\n\r\n,HDP\u2019nin di\u011fer 5 partiyle ittifak g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc, anla\u015fma sa\u011flanmas\u0131 durumunda partilerin adaylar\u0131n\u0131n HDP listesinden se\u00e7ime girece\u011fi ifade ediliyor,Edinilen bilgiye g\u00f6re, H\u00fcda-Par ile ittifak olabilece\u011fi haberlerinin kamuoyuna yans\u0131mas\u0131 \u00fczerine parti taban\u0131ndan tepkiler y\u00fckseldi. ,\u0130ki partinin daha ittifak yapaca\u011f\u0131 iddia edildi.,24 Haziran se\u00e7imlerine CHP, \u0130Y\u0130 Parti ve Saadet Partisi ittifak\u0131 ile gitmek isteyen ancak bekledi\u011fi teklifi alamayan HDP, K\u00fcrt parti ve gruplar\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeler y\u00fcr\u00fctt\u00fc.,G\u00f6r\u00fc\u015fme trafi\u011fi s\u00fcrerken K\u00fcrt se\u00e7im ittifak\u0131, hem HDP\u2019ye hem de H\u00fcda-Par\u2019a da se\u00e7im ittifak\u0131 yapma teklifi g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. \r\n\r\n