İki ülke arasında kriz! 24 saat süre verdiler

\u0130ki \u00fclke aras\u0131nda ipler hepten gerildi! ,24 saat s\u00fcre verildi. \u0130\u015fte t\u00fcm detaylar...,Suudi Arabistan'\u0131n, Kanada'n\u0131n Riyad B\u00fcy\u00fckel\u00e7isini istenmeyen ki\u015fi ilan etti\u011fi, \u00fclkeyi terk etmesi i\u00e7in 24 saat s\u00fcre verdi\u011fi ve Kanada'yla t\u00fcm ticari ili\u015fkileri dondurdu\u011fu bildirildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, Suudi Arabistan'\u0131n Ottawa B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Nayif bin Bender es-Sediri'nin de isti\u015fare amac\u0131yla \u00fclkeye \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilgisi yer ald\u0131.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klama, \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n\r\n"Kanada'n\u0131n tutumu Suudi Arabistan Krall\u0131\u011f\u0131'n\u0131n i\u00e7 i\u015flerine a\u00e7\u0131k ve bariz bir m\u00fcdahaledir ve en temel uluslararas\u0131 normlara ve devletler aras\u0131ndaki ili\u015fkileri y\u00f6neten t\u00fcm yasalara ayk\u0131r\u0131d\u0131r. Kanada'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131ndaki 'hemen serbest b\u0131rakmak' ifadesi, devletler aras\u0131ndaki ili\u015fkilerde \u00e7ok talihsiz, kabul edilemez ve k\u0131nanmay\u0131 gerektiren bir ifadedir. Suudi Arabistan Krall\u0131\u011f\u0131, tarihi boyunca Krall\u0131\u011f\u0131n i\u00e7i\u015flerine herhangi bir m\u00fcdahaleyi kabul etmemi\u015f ve kabul etmeyecektir. Suudi Arabistan Krall\u0131\u011f\u0131, Kanada'n\u0131n tutumunu kendisine y\u00f6nelik bir sald\u0131r\u0131 olarak de\u011ferlendirir ve bu, egemenli\u011fini zay\u0131flatmaya \u00e7al\u0131\u015fan herkesi cayd\u0131racak sa\u011flam bir duru\u015f gerektirir. Kanada'n\u0131n tutumu, Krall\u0131k yasalar\u0131n\u0131n, egemenlik ilkesinin ve prosed\u00fcrlerinin a\u011f\u0131r ve kabul edilemez bir ihlalidir.\u2019\u2019,Suudi Arabistan g\u00fcvenlik makamlar\u0131n\u0131n, baz\u0131 insan haklar\u0131 aktivistlerini g\u00f6zalt\u0131na almas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Kanada'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalar iki \u00fclke aras\u0131nda diplomatik krize neden oldu.\r\n\r\nSuudi Arabistan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan ve \u00fclkenin resmi ajans\u0131 SPA'da yer alan a\u00e7\u0131klamada, Kanada'n\u0131n Riyad B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Dennis Horak'\u0131n istenmeyen ki\u015fi ilan edildi\u011fi ve \u00fclkeyi 24 saat i\u00e7inde terk etmesinin gerekti\u011fi belirtildi.\r\n\r\nKanada ile ticari ili\u015fkilerin ve yat\u0131r\u0131mlar\u0131n donduruldu\u011fu ifade edilen a\u00e7\u0131klamada, s\u00f6z konusu karar\u0131n, Kanada D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Chrystia Freeland ve Kanada B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011finin "Suudi Arabistan'da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan aktivistlerin derhal serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131" y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamalar\u0131na tepki olarak al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.,Kanada D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Freeland, 2 A\u011fustos'ta Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, "Raif Bedevi'nin k\u0131z karde\u015fi Semer Bedevi'nin Suudi Arabistan\u2019da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmekten derin endi\u015fe duydum. Kanada, bu zor zamanda Bedevi ailesiyle birlikte duruyor ve hem Raif hem de Semer Bedevi'nin derhal serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 \u015fiddetle desteklemeye devam ediyoruz." de\u011ferlendirmesinde bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n\u00d6te yandan Kanada D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n resmi Twitter hesab\u0131ndan 3 A\u011fustos'ta yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda da "Kanada, Semer Bedevi'nin de dahil oldu\u011fu Suudi Arabistan'daki sivil toplum ve kad\u0131n haklar\u0131 aktivistlerinin tutuklanmas\u0131ndan ciddi kayg\u0131 duyuyor. Suudi yetkilileri, onlar\u0131 ve di\u011fer bar\u0131\u015f\u00e7\u0131l insan haklar\u0131 aktivistlerini derhal serbest b\u0131rakmaya \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yoruz." ifadeleri kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.