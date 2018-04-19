İki ülke sınırda çarpıştı: Askerler öldü

Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,Suudi Arabistan'\u0131n Yemen s\u0131n\u0131r\u0131ndaki Necran \u015fehrinde askerler ve Husiler aras\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada 5 Suudi Arabistan askerinin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi. Suudi Arabistan'n\u0131n Yemen s\u0131n\u0131r\u0131ndaki Necran \u015fehrinde askerler ve Husiler aras\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada 5 Suudi Arabistan askerinin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\r\n,.,S\u0131n\u0131rdan son dakika \u00e7at\u0131\u015fma haberi d\u00fcnya g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n,Suudi Arabistan ve Yemen s\u0131n\u0131r\u0131ndaki Necran \u015fehrinde Suudi askerler ile Husiler aras\u0131nda \u00e7at\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130ran destekli milis grup Husiler'in b\u00f6lgeye roket att\u0131\u011f\u0131 5 Suudi askerin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Suudi Arabistan taraf\u0131ndan konuya ili\u015fkin hen\u00fcz resmi bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.\r\n\r\nMart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcndeki koalisyon g\u00fc\u00e7leri Husiler ve Salih yanl\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131 h\u00fck\u00fcmeti destekliyor.