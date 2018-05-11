İki ülkeden skandal talimat: Türkiye'ye saldırın!

ABD-Fransa ve Kandil'den gelen ter\u00f6ristler, ayn\u0131 masa etraf\u0131nda 24 Haziran i\u00e7in birle\u015fti. \r\n\r\n,T\u00fcrkiye'ye sald\u0131ran k\u00fcresel g\u00fc\u00e7lerin Rakka'da, gizli bir 'se\u00e7im kaosu' toplant\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdikleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n erken se\u00e7im karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 18 Nisan\u2019dan 10 g\u00fcn sonra 29 Nisan tarihinde ABD'li ve Frans\u0131z subaylar proje ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019n\u0131n Kandil\u2019den gelen \u00fcst d\u00fczey y\u00f6neticileriyle bir araya geldi. \r\n\r\n,\u0130stihbarat birimlerinin ortaya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 karanl\u0131k toplant\u0131n\u0131n g\u00fcndem maddesi ise T\u00fcrkiye\u2019de 24 Haziran\u2019da yap\u0131lacak se\u00e7imler \u00f6ncesinde ter\u00f6r eylemleri oldu. Toplant\u0131da ABD ve Frans\u0131z subaylar PKK\u2019ya marjinal sol \u00f6rg\u00fctlerle birle\u015fip birlikte Gezi ve Adalet Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc tarz\u0131nda sokaklar\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131racak eylemler yap\u0131n talimat\u0131 verdi. \u0130stanbul, Ankara ve Suriye'ye s\u0131n\u0131r\u0131 olan illerde ise canl\u0131 bomba eylemleri yap\u0131lmas\u0131 istendi!\r\n \r\n,\u0130\u015fte ABD ve Frans\u0131z subaylar\u0131n ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine 29 Nisan'da Rakka'da verdi\u011fi talimatlar\u0131: \r\n \r\n,Gezi olaylar\u0131nda \u00f6rne\u011fini g\u00f6r\u00fclen ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri yine ayn\u0131 \u015fekilde \u00e7e\u015fitli sokak eylemleri yapabilmek ad\u0131na \u00e7at\u0131 bir \u00f6rg\u00fctlenmeye gidecek. B\u00f6ylece eylemlere olan kat\u0131l\u0131m art\u0131r\u0131lacak. \r\n \r\n,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi Adalet Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc benzeri toplu eylemler yap\u0131lacak. \r\n \r\nSuriye\u2019ye s\u0131n\u0131r\u0131 olan iller ile b\u00fcy\u00fck \u015fehirlerde canl\u0131 bomba eylemleri yaparak topluma korku verilmesi sa\u011flanacak. \r\n \r\n,PKK\/ KCK g\u00fcd\u00fcm\u00fcnde yay\u0131n yapan ANF isimli internet sitesinde yay\u0131mlanan haberlerde s\u00f6zde K\u00fcrdistan ve metropollerde propaganda ve \u00f6rg\u00fctlenme i\u00e7in \u00f6nemli bir f\u0131rsat\u0131n oldu\u011funu anlat\u0131lacak. \r\n \r\nEylemlerde PKK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn \u0130mral\u0131\u2019da tutuklu bulunan kurucusu \u00d6calan\u2019a s\u00f6zde yap\u0131lan bask\u0131lar konu edilecek. ,\r\n \r\nYine ayn\u0131 \u015fekilde s\u00f6zde K\u00fcrdistan halklar\u0131na yap\u0131lan s\u00f6zde zul\u00fcm konu edilerek eylemlerde i\u015flenerek bunun bir hesap sormak i\u00e7in f\u0131rsatoldu\u011fu \u00fczerinde durulacak. \r\n \r\nAMA\u00c7LARI \u0130T\u0130BARIMIZI YOK ETMEK!\r\n \r\nTer\u00f6r Uzman\u0131 Hac\u0131 Murat Din\u00e7er: ''\u00dclkemizi ve b\u00f6lgemizi \u015fekillendirmeye \u00e7al\u0131\u015fan k\u00fcresel g\u00fc\u00e7ler Suriye'deki F\u0131rat Kalkan'\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 operasyonlar\u0131ndaki stratejik kazan\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 se\u00e7im s\u00fcrecini de bahane etmek suretiyle \u00fclkemiz i\u00e7inde bir tak\u0131m provokasyon ve sansasyonel eylemlerle manip\u00fcle etme aray\u0131\u015f\u0131na girdi. \u0130stihbarat birimleri ile g\u00fcvenlik kuvvetlerimiz teyakkuz halinde. Dikkatli olmak, ter\u00f6re prim vermemek gerekir.''