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İki ustadan Münir Özkul'a büyük vefasızlık
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Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası, Bizim Aile'nin Yaşar Usta'sı Münir Özkul (93), 5 Aralık'ta hayata veda etmişti.
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