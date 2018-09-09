İkinci el otoda garanti dönemi

Osman \u00c7obano\u011flu ANKARA - H\u00fck\u00fbmet, ikinci el ara\u00e7 sat\u0131\u015flar\u0131nda bir dizi \u00f6nemli d\u00fczenlemeyi hayata ge\u00e7irdi. ,Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma ile bundan sonra ikinci el ara\u00e7 satan galericiler arac\u0131n motor, \u015fanz\u0131man, tork konvert\u00f6r\u00fc, diferansiyel ve elektrik sistemine garanti verilecek. ,Sat\u0131\u015f tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre i\u00e7erisinde bu s\u0131k\u0131nt\u0131larla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lmas\u0131 h\u00e2linde vatanda\u015f arac\u0131 galeriye iade edebilecek. Galerici de 10 g\u00fcn i\u00e7inde ara\u00e7taki sorunu gidermekle y\u00fck\u00fcml\u00fc olacak, gideremezse ara\u00e7 tamir edilene kadar vatanda\u015fa ikame ara\u00e7 tahsis edecek. \u00dcretici ve ithalat\u00e7\u0131 garantisi devam eden ikinci el otomobillerde bu madde uygulanmayacak.,Yap\u0131lan d\u00fczenleme ile ikinci el otomobil veya arazi ta\u015f\u0131t\u0131 sat\u0131\u015f\u0131ndan hemen \u00f6nce ekspertiz raporu al\u0131nmas\u0131 da zorunlu olacak. Raporun bir n\u00fcshas\u0131 sat\u0131\u015f esnas\u0131nda al\u0131c\u0131ya teslim edilecek. Ekspertiz raporunun \u00fccreti, sat\u0131\u015f i\u015fleminin al\u0131c\u0131dan kaynaklanan bir nedenle ger\u00e7ekle\u015fmemesi durumunda al\u0131c\u0131, di\u011fer h\u00e2llerde ise galerici taraf\u0131ndan \u00f6denecek. 8 ya\u015f veya 160 bin kilometrenin \u00fczerindeki ikinci el otomobil ve arazi ta\u015f\u0131tlar\u0131 i\u00e7in ekspertiz raporu al\u0131nmas\u0131 zorunlu olmayacak. Bu ara\u00e7lar garanti kapsam\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda olacak. Ayr\u0131ca ekspertiz raporlar\u0131 5 y\u0131l s\u00fcre ile saklanacak. Ekspertiz raporuna y\u00f6nelik de\u011fi\u015fiklikler 1 Nisan 2019 itibar\u0131yla y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek.,D\u00fczenleme ile ikinci el motorlu kara ta\u015f\u0131t\u0131 ticaretiyle u\u011fra\u015fan ger\u00e7ek ki\u015fi tacir ve esnaf ile sat\u0131\u015f temsilcileri i\u00e7in ulusal yeterlili\u011fe dayal\u0131 mesleki yeterlilik belgesine sahip olma \u015fart\u0131 getirildi. Orta\u00f6\u011fretim ve y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumlar\u0131n\u0131n motorlu kara ta\u015f\u0131t\u0131 ticaretiyle ilgili alanlar\u0131ndan mezun olanlar\u0131n mesleki yeterlilik belgesi edinmelerine gerek kalmayacak. Ayr\u0131ca ara\u00e7 sat\u0131\u015f\u0131 yapacak personelde 18 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f olmak, en az lise mezunu olmak, kasten i\u015flenen bir su\u00e7tan dolay\u0131 affa u\u011fram\u0131\u015f olsalar dahi devletin g\u00fcvenli\u011fine kar\u015f\u0131 su\u00e7 i\u015flememi\u015f olmak \u015fart\u0131 aranacak.