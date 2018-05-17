İkinci el otomobilde fırsat

Bursa Oto Galericiler Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Hakan Yan\u0131k "F\u0131rsat bu f\u0131rsat. D\u00f6viz y\u00fckseldi ama ikinci el piyasas\u0131 bu duruma \u015fu anda gayet temkinli yakla\u015fmakta. ,Bursa Oto Galericiler Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Hakan Yan\u0131k, dolar ve avrodaki art\u0131\u015flar\u0131n ikinci el otomobil fiyatlar\u0131na hen\u00fcz yans\u0131mad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "F\u0131rsat bu f\u0131rsat. D\u00f6viz y\u00fckseldi ama ikinci el piyasas\u0131 bu duruma \u015fu anda gayet temkinli yakla\u015fmakta. \u0130htiyac\u0131 olanlar\u0131n bir an \u00f6nce araba almalar\u0131n\u0131 tavsiye ederiz." dedi. \r\n\r\n,Yan\u0131k, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, bu y\u0131l ikinci el otomobil piyasas\u0131nda ciddi hareketlilik beklediklerini s\u00f6yledi.\r\n \r\n,S\u0131f\u0131r otomobil fiyatlar\u0131ndaki art\u0131\u015flar\u0131n ayn\u0131 oranda ikinci ele yans\u0131mad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Yan\u0131k, dolar ve avrodaki y\u00fckseli\u015flerin de ikinci el otomobil fiyatlar\u0131na hen\u00fcz etki etmedi\u011fini aktard\u0131.\r\n \r\nYan\u0131k, ara\u00e7 almak isteyenlerin veya ihtiyac\u0131 olan vatanda\u015flar\u0131n oto kooperatiflerinde (oto-koop) uygun fiyata alabilecekleri ara\u00e7lar\u0131n mevcut oldu\u011funu vurgulayarak, "Dolar, avrodaki art\u0131\u015flar bize yans\u0131mad\u0131. Yans\u0131mamas\u0131 i\u00e7in elimizden gelen gayreti g\u00f6steriyoruz. Ticaret olsun, sekt\u00f6r d\u00f6ns\u00fcn diye kar marjlar\u0131m\u0131z\u0131 bile a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7ektik. \u015eu anda oto kooperatiflerindeki fiyatlar cazip." dedi.\r\n \r\n\u0130kinci el piyasada ra\u011fbet g\u00f6ren ve vatanda\u015f\u0131n en \u00e7ok talep ettiklerinin ba\u015f\u0131nda otomatik vitesli ara\u00e7lar\u0131n geldi\u011fini ifade eden Yan\u0131k, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n \r\n"Otomatiklerde en \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck ara\u00e7lar tercih ediliyor. Fiyat aral\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda 70 bin liraya kadar olan otomatik ara\u00e7lar \u00f6zellikle reva\u00e7ta. Sonra 70 ila 100 bin lira aras\u0131ndaki ara\u00e7lar ciddi anlamda talep g\u00f6r\u00fcyor. Gelen taleplerin \u00e7o\u011funlu\u011fu kad\u0131nlara y\u00f6nelik. Kad\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin otomatik ve 60-70 bin lira civar\u0131nda olan ara\u00e7lara talebi art\u0131yor. F\u0131rsat bu f\u0131rsat. D\u00f6viz y\u00fckseldi ama ikinci el piyasas\u0131 bu duruma \u015fu anda gayet temkinli yakla\u015fmakta. \u0130htiyac\u0131 olanlar\u0131n bir an \u00f6nce araba almalar\u0131n\u0131 tavsiye ederiz."\r\n \r\n,Eskiden yazlar\u0131 ve bayram \u00f6ncesi araba alman\u0131n bir gelenek oldu\u011funu hat\u0131rlatan Yan\u0131k, "Art\u0131k araba bir ihtiya\u00e7. Vatanda\u015flar ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 sallamas\u0131n. Her sallad\u0131klar\u0131 g\u00fcn, ay, y\u0131l onlara farkl\u0131 fiyat olarak yans\u0131yacak. \u015eu anda araba alman\u0131n zaman\u0131. Piyasada, k\u00fc\u00e7\u00fck segment 1,3-1,6 motor arabalar ciddi anlamda talep g\u00f6r\u00fcyor. Bir an \u00f6nce almalar\u0131n\u0131 tavsiye ediyoruz. Ramazan ay\u0131ndan sonra ikinci elde bu rakamlar\u0131 g\u00f6remeyebilirler." ifadelerini kulland\u0131.\r\n \r\n,\u0130zmir Oto Galericiler Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Zafer Dursun ise d\u00f6viz kuru art\u0131\u015f\u0131 nedeniyle s\u0131f\u0131r ara\u00e7lara gelen zamlar\u0131n ikinci el piyasas\u0131nda baz\u0131 ara\u00e7lara yans\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n \r\nDursun, \u00f6zellikle y\u00fcksek segmentteki ara\u00e7lar\u0131n ikinci ellerinin de d\u00f6vize endeksli sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Dolay\u0131s\u0131yla d\u00f6viz kurlar\u0131ndaki art\u0131\u015f dolay\u0131s\u0131yla baz\u0131 ikinci el ara\u00e7larda da fiyat art\u0131\u015flar\u0131 ya\u015fand\u0131. \u0130kinci el galerici esnaf\u0131 arac\u0131 korkarak sat\u0131yor. \u00c7\u00fcnk\u00fc esnaf\u0131n ayn\u0131 fiyata yenisini galerisine koyamamas\u0131yla ilgili teredd\u00fctleri var." dedi.\r\n, \r\n\u015eu anda ikinci el piyasas\u0131n\u0131n \u00e7ok durgun oldu\u011funa de\u011finen Dursun, "Orta segmentteki ara\u00e7larda \u015fu anda d\u00f6viz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyatlar artmad\u0131. Ara\u00e7 almak isteyen vatanda\u015flar ge\u00e7 kalmad\u0131. \u015eu anda ge\u00e7i\u015f d\u00f6nemi ya\u015fan\u0131yor. \u00d6zellikle bu d\u00f6nemde ara\u00e7 almay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnenlerin ikinci el ara\u00e7lara da g\u00f6z atmas\u0131n\u0131 tavsiye ederiz. \u0130stedikleri arac\u0131n ikinci elini uygun fiyata bulabilirler." diye konu\u015ftu.\r\n \r\n"Ara\u00e7 alacaklar\u0131n 30 g\u00fcn f\u0131rsatlar\u0131 var"\r\n \r\nBursa Oto Galericileri Sitesi (Oto-Koop) Ba\u015fkan\u0131 \u015eahin Altun da d\u00f6viz kurlar\u0131ndan dolay\u0131 s\u0131f\u0131r ara\u00e7larda ya\u015fanan fiyat art\u0131\u015flar\u0131n\u0131n bir \u015fekilde ikinci el piyasas\u0131na yans\u0131yaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulayarak, "Vatanda\u015flar\u0131n Ramazan Bayram\u0131'na kadar ald\u0131klar\u0131 arac\u0131n fiyat\u0131yla bayram arifesind