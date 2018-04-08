İkinci kez zarar verilince kaldırıldı

Pes dedirten olay! \u0130kinci kez olunca art\u0131k \u00e7areyi kald\u0131rmakta buldular!,.,Samsun\u2019da 27 Mart tarihinde meydana gelen olayda, baz\u0131 \u015f\u00fcpheliler taraf\u0131ndan \u0130lkad\u0131m ve Canik il\u00e7elerinde bulunan iki ayr\u0131 maket polis arac\u0131n\u0131n tepe lambalar\u0131 \u00e7al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nOlaydan 11 g\u00fcn sonra ise yine \u0130lkad\u0131m il\u00e7esi Bad\u0131rl\u0131 \u00c7evre Yolu\u2019nda maket polis ara\u00e7lar\u0131n\u0131 hedef alan kimli\u011fi belirsiz ki\u015filer, maketlerdeki tepe lambalar\u0131na zarar verdi.,Vatanda\u015f taraf\u0131ndan yap\u0131lan ihbar \u00fczerine olay yerine gelen polisler, maketin tepe lambalar\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131larak zarar verildi\u011fini tespit etti.\r\n\r\nAyn\u0131 maket arac\u0131na ikinci kez zarar verilmesi nedeniyle \u00e7areyi maketi buradan kald\u0131rmakta buldu. Maket polis arac\u0131 bulundu\u011fu yerden s\u00f6k\u00fclerek, \u00e7ekici yard\u0131m\u0131yla ba\u015fka bir noktaya ta\u015f\u0131nd\u0131.\r\n\r\nPolis olayla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.