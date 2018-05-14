İkinci paket geliyor! Müjdeler peş peşe sıralandı

H\u00fck\u00fcmet, ikinci bahar paketiyle de milyonlar\u0131n cebine yans\u0131yacak, g\u00fcnl\u00fck ya\u015fam\u0131na dokunacak, \u00f6deme kolayl\u0131klar\u0131 ve rahatlama sa\u011flayacak ad\u0131mlar at\u0131yor. Tar\u0131msal sulamadan kaynakl\u0131 elektrik borcu bulunan 50 bine yak\u0131n \u00e7ift\u00e7iye de m\u00fcjdeli haber geldi.\r\n\r\n,\u00c7ift\u00e7ilerin tar\u0131msal sulamada kulland\u0131klar\u0131 elektrik bor\u00e7lar\u0131n\u0131n yasal takibe gerek kalmaks\u0131z\u0131n tahsili sa\u011flanacak. \u00c7ift\u00e7ilerin bor\u00e7lar\u0131, desteklemelerinden mahsup edilerek elektrik da\u011f\u0131t\u0131m \u015firketlerine \u00f6denecek. ,D\u00fczenleme kapsam\u0131nda 1.2 milyar liral\u0131k k\u00f6pr\u00fc, yol ge\u00e7i\u015fi cezas\u0131 yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131l\u0131yor. Otoyollar ba\u015fta olmak \u00fczere paras\u0131n\u0131 \u00f6demeden ge\u00e7i\u015f yapanlara kesilen cezalar ve faizlerin bir k\u0131sm\u0131 silinecek, bir k\u0131sm\u0131 taksitlendirilecek.,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'na bildirimlerindeki eksiklikler nedeniyle ceza kesilen binlerce i\u015fletmenin de y\u00fcz\u00fc g\u00fcld\u00fc. Bildirgelerde hesap hatas\u0131 y\u00fcz\u00fcnden kesilen cezalar d\u00fczenlemeyle verilecek 15 g\u00fcnl\u00fck ek s\u00fcre i\u00e7inde d\u00fczeltilirse cezalar silinecek. Mevcut uygulamada bildirimlerde kurulu\u015flardan kaynakl\u0131 hatalarda i\u00e7in bile ceza kesilebiliyor.,\u0130sk\u00e2n Kanunu'ndan kaynaklanan sorunlar da \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcyor. Bu kapsama neler girece\u011fi konusundaki \u00e7al\u0131\u015fma devam ediyor.,\u00c7ift\u00e7ilerin tar\u0131msal sulamada kulland\u0131klar\u0131 elektrik bor\u00e7lar\u0131 takibe girmeden tahsil edilebilecek. Bu \u00e7ift\u00e7ilerin \u00f6denmeyen sulama i\u015fletme, bak\u0131m \u00fccreti, su kullan\u0131m hizmet bedeli, elektrik enerji borcu bulunmas\u0131 halinde DS\u0130, elektrik da\u011f\u0131t\u0131m \u015firketi ya da perakende \u015firketince tar\u0131msal destekleme \u00f6demesi yapacak bankaya bor\u00e7 miktar\u0131 bildirilecek. Bor\u00e7 tutar\u0131, \u00e7ift\u00e7ilerin destekleme \u00f6demelerinden mahsup edilerek DS\u0130 veya i\u015fletme ve bak\u0131m sorumlulu\u011fu devredilen ger\u00e7ek veya t\u00fczel ki\u015fiye, elektrik da\u011f\u0131t\u0131m \u015firketine veya elektrik perakende sat\u0131\u015f \u015firketine \u00f6denecek.,Yeni d\u00f6nemde d\u00f6vizle kredi kulland\u0131ran bankalar\u0131n da sorumlulu\u011fu olacak. Bankalar m\u00fc\u015fterinin d\u00f6vizle bor\u00e7lanma kriterlerini kar\u015f\u0131lay\u0131p kar\u015f\u0131lamayaca\u011f\u0131 konusunda titiz davranacak. Gerekli kontrol\u00fc yapmayan bankalara 50 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza verilecek. T\u00fcrk Paras\u0131n\u0131 Koruma Kanunu'nda yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikle Hazine'ye ihtiya\u00e7 duyulan her t\u00fcrl\u00fc bilgi ve belgeyi ger\u00e7ek-t\u00fczel ki\u015filerden isteme yetkisi veriliyor. Hazine, kamu kurumlar\u0131ndan devletin g\u00fcvenli\u011fi, aile hayat\u0131n\u0131n gizlili\u011fi, meslek s\u0131rr\u0131 gibi h\u00fck\u00fcmler sakl\u0131 kalmak ko\u015fuluyla her t\u00fcrl\u00fc bilgi ve belgeyi isteyebilecek.,\u0130halenin pazarl\u0131k usul\u00fcyle yap\u0131lma ko\u015fuluna netlik kazand\u0131rmak amac\u0131yla Kamu \u0130hale Kanunu'nda d\u00fczenleme yap\u0131l\u0131yor. Do\u011fal afet, salg\u0131n hastal\u0131k, can veya mal kayb\u0131 tehlikesi gibi \u00f6ng\u00f6r\u00fclemeyen olaylar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 \u00fczerine ihalenin ivedi olarak yap\u0131lmas\u0131 ko\u015fuluna 'yap\u0131m tekni\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6zerklik arz eden' ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 da ekleniyor.\r\n ,Bilan\u00e7o esas\u0131na g\u00f6re defter tutan m\u00fckelleflerinin aktiflerinde yer alan ta\u015f\u0131nmazlar\u0131n\u0131n de\u011ferleri, Y\u0130-\u00dcFE de\u011ferindeki art\u0131\u015f oran\u0131 dikkate al\u0131narak yeniden belirleniyor. Finans sekt\u00f6r\u00fcnde faaliyet g\u00f6sterenler, kay\u0131tlar\u0131n\u0131 yabanc\u0131 para birimiyle tutmalar\u0131na izin verilenler bundan yararlanamayacak. M\u00fckellefler yeniden de\u011ferleme i\u015flemlerini, 30 Eyl\u00fcl 2018'e kadar yapacak. Ta\u015f\u0131nmazlar\u0131n yeniden de\u011ferleme sonras\u0131 ve yeniden de\u011ferleme \u00f6ncesi net bilan\u00e7o aktif de\u011ferleri aras\u0131ndaki fark, pasifte \u00f6zel bir fon hesab\u0131na al\u0131nacak.\r\n ,\u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 J\u00fclide Sar\u0131ero\u011flu, emeklilere bin liral\u0131k bayram ikramiyesinin haziran\u0131n ilk haftas\u0131nda \u00f6denece\u011fini s\u00f6yledi. Bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi oldu\u011funa dikkati \u00e7eken Sar\u0131ero\u011flu, "Allah nasip etti, in\u015fallah haziran ay\u0131n\u0131n ilk haftas\u0131nda \u00f6demelerimizi ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz. Emeklimize hem Ramazan hem de Kurban Bayram\u0131'nda biner lira ikramiyeyle ilgili \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc bir ad\u0131m\u0131 ataca\u011f\u0131z. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' \u00d6yle bir \u015fey y