İkinci yıl sürprizi dudak uçuklattı

G\u00fczel oyuncu Sinem Kobal'a e\u015fi Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu 2. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc s\u00fcrprizi yapt\u0131. ,Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu ile Sinem Kobal 16 May\u0131s 2016'da Ayval\u0131k-Cunda Adas\u0131'nda evlenmi\u015fti. \u00c7iftin 800 bin liraya m\u00e2l olan d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 2 g\u00fcn 2 gece s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.,Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu evliliklerinin 2'nci y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc i\u00e7in e\u015fi Sinem Kobal'a s\u00fcrpriz yapt\u0131. ,L\u00fcks bir tekne kiralad\u0131. 10 g\u00fcnl\u00fck 'Mavi Tur' organize etti. \u00c7ift \u00e7ok samimi olduklar\u0131 dostlar\u0131n\u0131 da tura davet edip May\u0131s'\u0131n ikinci haftas\u0131 Ege k\u0131y\u0131lar\u0131ndan denize a\u00e7\u0131lacak.,Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu, Sinem Kobal'a evlilik y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc hediyesini de \u015fimdiden verdi. \u00dcnl\u00fc bir markan\u0131n 70 bin liral\u0131k bilekli\u011fini ald\u0131. Sinem Kobal ise Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu i\u00e7in el yap\u0131m\u0131 bir saat sipari\u015fi verdi.