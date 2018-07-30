İkiz kardeşi göğsünde büyüyor...

Cominguez'in g\u00f6\u011f\u00fcs\u00fcnde geli\u015fen bu kol ve parmaklar\u0131n anne karn\u0131nda geli\u015fimini tamamlayamayan ikiz karde\u015finin oldu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Gen\u00e7 k\u0131z, g\u00f6\u011f\u00fcs\u00fcnde bulunan kollar\u0131 temizledi\u011fini hatta t\u0131rnaklar\u0131n\u0131 bile kesti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n \r\n,14 ya\u015f\u0131na kadar bu \u015fekilde ya\u015fayan k\u0131z i\u00e7in nihayet b\u00f6lge halk\u0131 taraf\u0131ndan para topland\u0131 ve yetkililerin organize etmesi sonucu operasyon i\u00e7in Tayland'a g\u00f6nderildi.\r\n\r\n,Veronica Cominguez'in annesi hamileli\u011fi s\u0131ras\u0131nda ikiz bebek bekledi\u011fini ve ikisine de isim koydu\u011funu s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Di\u011fer bebek geli\u015fimini tamamlayamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Veronica v\u00fccudunda fazladan uzuvlar ile do\u011fdu. \r\n\r\n,Veronica \u015fimdi ikizinin kendinden ay\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 bekliyor.\r\n,14 ya\u015f\u0131ndaki Veronica Cominguez, g\u00f6\u011f\u00fcs\u00fcnde b\u00fcy\u00fcyen fazladan iki kol ile ya\u015fam\u0131na devam ediyor.