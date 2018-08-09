İkramiyenin ardından emeklilere bir müjde daha

Bayramlarda biner lira ikramiye m\u00fcjdesinin ard\u0131ndan emekliler i\u00e7in yeni haberler de geldi., Emekliye ayr\u0131l\u0131p, maa\u015f\u0131n\u0131n ba\u011flanmas\u0131n\u0131 bekleyenler i\u00e7in Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) \u00f6nemli bir imkan sa\u011fl\u0131yor. ,Yeni emekli olanlara verilecek avans imkan\u0131n\u0131n kapsam\u0131 geni\u015fletilecek. ,D\u00fczenleme hayata ge\u00e7erse, t\u00fcm emekliler maa\u015flar\u0131n\u0131n 3 kat\u0131 kadar avans alabilecek. .,\u00d6te yandan kamu bankalar\u0131, emeklilere nakit deste\u011fi sa\u011flamak i\u00e7in 'faizsiz kredi' haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 yap\u0131yor., D\u00fczenleme hayata ge\u00e7erse vatanda\u015f, ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 bankadan maa\u015f\u0131n\u0131n 10 kat\u0131na kadar kredi kullanabilecek.,Avans miktar\u0131, ba\u011flanacak ayl\u0131klarda net asgari \u00fccretin 3 kat\u0131n\u0131 ge\u00e7memek \u00fczere SGK taraf\u0131ndan belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 lira (1.603 x 3) avans alabiliyor. Maa\u015f\u0131n\u0131n ba\u011flanmas\u0131n\u0131 bekleyenlerin imdad\u0131na yeti\u015fen avans form\u00fcl\u00fcn\u00fcn, mevcut emeklilere de uygulanmas\u0131 g\u00fcndemde. Yeni d\u00fczenleme kanunla\u015f\u0131rsa, t\u00fcm emekliler maa\u015f\u0131n\u0131n 3 kat\u0131na kadar avans \u00e7ekebilecek. Konuyla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi. Tasar\u0131ya g\u00f6re; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yaz\u0131l\u0131 olarak ba\u015fvurusunu yaparak maa\u015f\u0131n\u0131n 3 kat\u0131na kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maa\u015f\u0131ndan 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. ,Faizsiz kredi i\u00e7in ise kamu bankalar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. Kampanya kapsam\u0131nda, emekliler maa\u015flar\u0131na g\u00f6re belli miktarda kredi \u00e7ekebilecek ve borcunu faizsiz olarak maa\u015flar\u0131ndan kesilecek taksitlerle geri \u00f6deyebilecek. Yap\u0131lacak d\u00fczenlemeyle, emeklilere 10 maa\u015fa kadar faizsiz kredi verilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Bu konuda kamu bankalar\u0131 devreye girecek ve emeklilere kredinin yolu a\u00e7\u0131lacak. Emekli, maa\u015f\u0131n\u0131 kredi veren bankadan alacak. \u00dcst limiti 30 bin lira olacak.Taksit \u00f6demelerinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc d\u00f6nemde emekliler maa\u015flar\u0131n\u0131 krediyi veren bankadan alacak. B\u00f6ylece taksitler hesaptan kesilecek ve emeklinin ikinci bir i\u015flem yapmas\u0131na da gerek kalmam\u0131\u015f olacak.\r\n\r\n,Emeklilerin heyecanla bekledi\u011fi bayram ikramiyesinin \u00f6deme tarihi belli oldu. Bin lira ikramiye, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine 16 A\u011fustos'ta, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklilerine ise 17 A\u011fustos'ta \u00f6denecek. Aile \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, Ramazan Bayram\u0131'nda oldu\u011fu gibi Kurban Bayram\u0131'nda da bayram ikramiyesi \u00f6demeleriyle emeklilerin yan\u0131nda olmaya devam ettiklerini belirterek, \u201cBa\u011f-Kur ve SSK emeklilerine 16 A\u011fustos'ta, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklilerine 17 A\u011fustos'ta bayram ikramiyesi \u00f6deyece\u011fiz. Bayram ikramiyesi \u00f6demeleri emeklilerimize hay\u0131rl\u0131, u\u011furlu olsun\u201d dedi.