İlçe ayakta! Her yerde aranıyor

T\u00fcm il\u00e7e ayakta! 9 ya\u015f\u0131ndaki Sedanur G\u00fczel'i ar\u0131yor.,Yak\u0131n zamanda Kars'ta 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir kaybolmu\u015f ve g\u00fcnlerce s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan minik \u00e7ocu\u011fun cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131...,Kars bir kay\u0131p vakas\u0131yla daha sars\u0131ld\u0131...,\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Pasl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde, \u00f6\u011flen yabani meyve toplamaya \u00e7\u0131kan 9 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fczel'den haber alamayan ailesi, k\u00f6yl\u00fclerle k\u0131rsalda arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131.\r\n,Uzun s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fma sonu\u00e7 vermeyince jandarma ekiplerine haber verildi. \r\n\r\n,K\u00f6ye gelen jandarma ile \u0130l Afet ve Acil Durum (AFAD) M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, arazide arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131. ,Sedanur'u arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 dedekt\u00f6r k\u00f6pekler e\u015fli\u011finde s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.