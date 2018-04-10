İlginçlikler ülkesi Japonya

Japonya'da bir y\u0131l i\u00e7erisinde yakla\u015f\u0131k 1500 deprem ya\u015fan\u0131r.\r\n\r\n,Japonya, 6800'den fazla adac\u0131ktan olu\u015fuyor.\r\n\r\n,100 ya\u015f\u0131n\u0131 ge\u00e7mi\u015f 50 bin n\u00fcfusu bulunan Japonya, bu kulvar\u0131 D\u00fcnya'n\u0131n 1.numaras\u0131...\r\n\r\n,Japonya'da evcil hayvan say\u0131s\u0131 \u00e7ocuk say\u0131s\u0131ndan fazla...\r\n\r\n,Japonya'da gece ge\u00e7 saatlerde dans etmek yasakt\u0131r.\r\n\r\n,D\u00fcnya'da en uzun s\u00fcre faaliyet g\u00f6steren \u015firket 578 \u2013 2006 aras\u0131(1428 y\u0131l) faaliyet g\u00f6stermi\u015f Kong\u014d Gumi isimli bir Japon in\u015faat firmas\u0131d\u0131r.\r\n\r\n,Japonya halk\u0131, Titanik'ten kurtulan Japonlar'a ''korkak g\u00f6z\u00fc''yle bakarlar.\r\n\r\n,Japonya'da hem kahve i\u00e7ip, hem de kedinizle vakit ge\u00e7irebilecek imkana sahipsiniz.\r\n\r\n,Japonya'da i\u015f yerinde uyumak a\u015f\u0131r\u0131 \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n bir belirtisi olarak g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnden kabul edilebilir bir eylemdir.\r\n\r\n,Okur - yazar olma oran\u0131 %100 olan Japonya, D\u00fcnya'da bu kulvarda a\u00e7\u0131k ara \u00f6nde...\r\n\r\n,Japonya'da \u00f6\u011fretmenler ve \u00f6\u011frenciler s\u0131n\u0131f ve kafeterya alanlar\u0131n\u0131 birlikte temizlerler.\r\n\r\n,Japonya'da i\u00e7inden otoban ge\u00e7en bir bina vard\u0131r.\r\n\r\n,Japonlar, T\u00fcrkler'in aksine Kara Kedilerin \u015fans getirdi\u011fine inan\u0131r.\r\n\r\n,D\u00f6vmeliler G\u0130REMEZ! Japonya'daki bir\u00e7ok kapl\u0131ca ve yerel hamam v\u00fccutlar\u0131nda d\u00f6vme olan m\u00fc\u015fterilerini kabul etmezler.\r\n\r\n,Japonlar yapt\u0131\u011f\u0131 bir hatadan dolay\u0131 \u00f6z\u00fcr mahiyetinde sa\u00e7lar\u0131n\u0131 t\u0131ra\u015f ederler.\r\n\r\n,Japonya'da \u00e7izgi romanlar(manga) i\u00e7in kullan\u0131lan ka\u011f\u0131t miktar\u0131 tuvalet ka\u011f\u0131d\u0131 i\u00e7in kullan\u0131landan fazlad\u0131r.\r\n\r\n,Bir adas\u0131nda sadece tav\u015fanlar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 bir \u00fclkedir Japonya...\r\n\r\n,Japonya'da bebeklerin y\u00fcksek sesle a\u011flamas\u0131n\u0131n k\u00f6t\u00fc ruhlar\u0131 uzakla\u015ft\u0131r\u0131p sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ya\u015fam sa\u011flad\u0131\u011f\u0131na inan\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Japonya d\u0131\u015f\u0131ndaki en b\u00fcy\u00fck Japon toplulu\u011fu Brezilya'dad\u0131r.\r\n\r\n