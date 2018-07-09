İlhan Mansız, Beşiktaş'a dönüyor

Tamer Tuna'n\u0131n ayr\u0131lmas\u0131ndan sonra \u015eenol G\u00fcne\u015f ge\u00e7ti\u011fimiz sezonu yard\u0131mc\u0131s\u0131 olmadan tamamlam\u0131\u015ft\u0131. Uzun aray\u0131\u015flar\u0131n ard\u0131ndan Guti'yle anla\u015fan siyah-beyazl\u0131 ekip bir transfer daha yap\u0131yor.\r\n,Be\u015fikta\u015f'\u0131n eski futbolcular\u0131ndan \u0130lhan Mans\u0131z'a \u015eenol G\u00fcne\u015f'in ekibinde yard\u0131mc\u0131 antren\u00f6rl\u00fck g\u00f6revi teklif edildi.\r\n,\u0130lhan Mans\u0131z, Be\u015fikta\u015f'\u0131n teklifini kabul ederse ilk antren\u00f6rl\u00fck deneyimini ya\u015fayacak.\r\n,Siyah-beyazl\u0131 y\u00f6netim 42 ya\u015f\u0131ndaki futbol adam\u0131na yard\u0131mc\u0131 antren\u00f6rl\u00fck teklifinde bulundu. \u0130lhan Mans\u0131z teklifi kabul etmesi halinde, Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n Avusturya kamp\u0131 ile birlikte g\u00f6reve ba\u015flayacak.,Be\u015fikta\u015f'ta Guti'nin ard\u0131ndan \u0130lhan Mans\u0131z da yard\u0131mc\u0131 antren\u00f6rl\u00fck g\u00f6revine ba\u015flamaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n,2001-2004 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda siyah-beyazl\u0131 formay\u0131 giyen \u0130lhan, 2006 y\u0131l\u0131nda aktif futbolculuk kariyerini noktalad\u0131. Futbolculuk kariyerini 2006'da Ankarag\u00fcc\u00fc'nde sonland\u0131ran Mans\u0131z, daha sonra buz pateninde de milli sporcu oldu.\r\n