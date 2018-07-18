İlk kez konuştular: Yüksek ücret istedim, verdi

11 Temmuz'da \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Mali Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan operasyon kapsam\u0131nda, 'su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc eleba\u015f\u0131' oldu\u011fu iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Adnan Oktar ve \u00f6rg\u00fct\u00fcyle ilgili yeni geli\u015fmeler var. ,Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019n\u00fcn operasyonunda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Adnan Oktar\u2019\u0131n d\u00fczenledi\u011fi gecelerde sahneye \u00e7\u0131kan sanat\u00e7\u0131lar ilk kez konu\u015ftu.,Oktar'\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz May\u0131s ay\u0131nda \u00c7\u0131ra\u011fan Saray\u0131'nda verdi\u011fi iftar daveti ile, kurucusu oldu\u011fu A9 TV'nin y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc kutlamas\u0131 ve Ata\u015fehir Develi'de d\u00fczenledi\u011fi s\u0131ra gecesine bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc isim kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. ,Bu gecelere kat\u0131lan Muazzez Abac\u0131, Muazzez Ersoy, Mustafa Keser, Engin \u00c7a\u011flar, Latif Do\u011fan ve \u00c7\u0131lg\u0131n Sedat gibi sanat\u00e7\u0131lar, Adnan Oktar'\u0131n g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nmas\u0131yla ilgili ilk kez konu\u015ftu. \u00dcnl\u00fc isimler, Oktar'la ki\u015fisel bir tan\u0131\u015f\u0131kl\u0131klar\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.,Oktar'\u0131n TV kanal\u0131n\u0131n kutlama gecesinde sahneye \u00e7\u0131kan Muazzez Ersoy, her profesyonel sanat\u00e7\u0131 gibi i\u015fini yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi: "O gece sahneye \u00e7\u0131k\u0131p \u015fark\u0131lar\u0131m\u0131 s\u00f6yledim her sanat\u00e7\u0131 gibi... ,Ve sahne sonras\u0131 evime gittim. Bu ki\u015fiyi orada tan\u0131d\u0131m, orada g\u00f6rd\u00fcm. Daha \u00f6nce hi\u00e7bir mekanda bir araya gelmedik. Biz sanat\u00e7\u0131lar, her gecede sahneye \u00e7\u0131k\u0131p \u015fark\u0131m\u0131z\u0131 s\u00f6yl\u00fcyoruz. Kimin ne oldu\u011funu bilemeyiz maalesef.",Oktar'\u0131n \u00c7\u0131ra\u011fan Saray\u0131'ndaki iftar davetine kat\u0131lan isimler aras\u0131nda olan \u00fcnl\u00fc oyuncu Engin \u00c7a\u011flar ise \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Kendisiyle daha \u00f6nce herhangi bir tan\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131m yoktu. San\u0131r\u0131m sinema d\u00fcnyas\u0131yla yak\u0131nl\u0131k kurmak istedi. ,\u0130ftara davet edildim ve gittim. Bir yere giderken, kimin ne kadar paras\u0131 var, kimlerle \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor diye d\u00fc\u015f\u00fcnmem. Daha sonra da herhangi bir m\u00fcnasebetimiz olmad\u0131. Ben y\u0131llar\u0131n sanat\u00e7\u0131s\u0131y\u0131m, kolay kolay kimse kand\u0131ramaz beni. Bana yakla\u015famad\u0131lar. Kendisine yap\u0131lan su\u00e7lamalarla alakal\u0131 bir bilgim yok.",Oktar'\u0131n televizyon kanal\u0131n\u0131n kurulu\u015f y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc i\u00e7in d\u00fczenlenen gecede sahneye \u00e7\u0131kan Muazzez Abac\u0131 ad\u0131na, menajeri Taner Budak \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131: "Bizim 'ekstra' diye tabir etti\u011fimiz bir i\u015fti. ,\u00dccretimizi ald\u0131k, program\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131k, ayr\u0131ld\u0131k. Herhangi bir ba\u011f\u0131m\u0131z, ba\u011flant\u0131m\u0131z bulunmamaktad\u0131r. Zaten bas\u0131na a\u00e7\u0131k olan, bir\u00e7ok sanat\u00e7\u0131 ve \u00f6nemli ismin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir geceydi. Sadece biz yoktuk, herkes oradayd\u0131."\r\n,\u0130ftar davetinin konuklar\u0131 aras\u0131ndaki \u015fark\u0131c\u0131 \u00c7\u0131lg\u0131n Sedat ise \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Bizde davete icabet edilir; ba\u015fka bir davetlerine daha kat\u0131ld\u0131m. Program yapma ama\u00e7l\u0131 da \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131lar. 'Muazzez Ersoy, Muazzez Abac\u0131, Mustafa Keser, Latif Do\u011fan gibi benden daha \u00fcnl\u00fc isimler gitmi\u015f, s\u0131k\u0131nt\u0131 olsa niye gitsinler?' diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. ,Hakk\u0131nda yap\u0131lan su\u00e7lamalar\u0131 okuyunca \u015foke oldum. Bilmiyordum, bilsem gitmezdim. Sevenlerimden \u00f6z\u00fcr dilerim."\r\n,A9 kanal\u0131n\u0131n gecesinde sahneye \u00e7\u0131kan Arif Susam ise Oktar'\u0131 tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi: "Bir otel gece d\u00fczenledi\u011fini biliyordum, bizden \u00f6nce de Muazzez Ersoy sahneye \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Bir saat boyunca program\u0131m\u0131 yapt\u0131m. O gecenin onun oldu\u011fundan haberim yoktu. Sadece mesle\u011fimi icra ettim. Kendisini tan\u0131m\u0131yorum."\r\n,Oktar'\u0131n Develi adl\u0131 restoranda d\u00fczenledi\u011fi s\u0131ra gecesinde t\u00fcrk\u00fc s\u00f6yleyen Zekeriya \u00dcnl\u00fc ise o gece 45 dakikal\u0131k bir program yap\u0131p oradan ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131: "Herhangi bir \u015fekilde Adnan Oktar ismiyle tan\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131m yoktur. O g\u00fcn organizasyon i\u00e7in bizi arad\u0131lar ve sahneye \u00e7\u0131kacak di\u011fer sanat\u00e7\u0131lar Mustafa Keser ve Latif Do\u011fan'\u0131 referans olarak s\u00f6ylediler. ,45 dakikal\u0131k sahne program\u0131 i\u00e7in talep etti\u011fimiz \u00fccretin \u00fcst\u00fcnde bir rakam s\u00f6yledik kabul etmezler diye fakat ona ra\u011fmen rakam\u0131 kabul ettiler. 45 dakika sonra sahnemiz bitti ve oradan ayr\u0131ld\u0131k. Sonras\u0131nda da \u00f6zel davetlerine \u00e7a