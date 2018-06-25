İlk kez oy kullandı geçersiz sayıldı! Gözyaşlarını tutamadı... İşte nedeni

\u0130lk kez oy kulland\u0131 ge\u00e7ersiz say\u0131ld\u0131!,\r\n\u00d6te yandan Trabzon \u0130l Se\u00e7im Kurulu g\u00f6revlileri, fazla oy kullan\u0131lmas\u0131 durumunda sand\u0131k ba\u015fkan\u0131n\u0131n, sand\u0131ktan bir oyu kurayla \u00e7ekerek, iptal etme hakk\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.,G\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutumad\u0131... \u0130\u015fte nedeni\r\n,Trabzon Fen Lisesi'ndeki 2075 Nolu sand\u0131\u011fa giden Bayram, se\u00e7men bilgi ka\u011f\u0131d\u0131n\u0131 g\u00f6revliye verince kabine y\u00f6nlendirildi.\r\n\r\n,\r\nOrtahisar il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fclbahar Hatun Mahallesi'nde oturan ve 12 g\u00fcn sonra 18 ya\u015f\u0131n\u0131 dolduracak Edanur Bayram'\u0131n adresine se\u00e7men bilgi ka\u011f\u0131d\u0131 geldi\r\n\r\n,Oyunu kullanan Bayram, pusulan\u0131n i\u00e7inde oldu\u011fu zarf\u0131 sand\u0131\u011fa att\u0131.\r\n\r\n,Bu s\u0131rada g\u00f6revliler, oy kullanan k\u0131z\u0131n ad\u0131n\u0131 se\u00e7men listesinde bulamad\u0131. G\u00f6revliler, gen\u00e7 k\u0131za, say\u0131m s\u0131ras\u0131nda sand\u0131ktan kurayla \u00e7ekilecek bir zarf\u0131 a\u00e7madan oyu ge\u00e7ersiz sayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Edanur Bayram ise oy kulland\u0131\u011f\u0131 sand\u0131ktan bir oyun iptal edilece\u011fini \u00f6\u011frenince g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131.\r\n,Edanur Bayram, 18 ya\u015f\u0131na girmesine say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, adresine se\u00e7men bilgi ka\u011f\u0131d\u0131 geldi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bayram, "Ben de bu ka\u011f\u0131tla sand\u0131\u011fa giderek, oyumu kulland\u0131m. Zarf\u0131 sand\u0131\u011fa att\u0131m. Sonra imza atmak i\u00e7in g\u00f6revliler, listede ismimi arad\u0131; ancak bulamad\u0131. Sand\u0131k g\u00f6revlileri tutanak tutaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Say\u0131m s\u0131ras\u0131nda bir zarf\u0131n rastgele \u00e7ekilerek, oyun iptal edilece\u011fi s\u00f6ylendi. Bu haks\u0131zl\u0131k. Belki benim oy verdi\u011fim partinin zarf\u0131 de\u011fil, ba\u015fka bir partinin oyu iptal edilecek. Bu benim ilk oyumdu, ge\u00e7ersiz oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcm" dedi.\r\n