İlk milli uydu Rasat 7 yaşında

T\u00dcB\u0130TAK Uzay Teknolojileri Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc taraf\u0131ndan, T\u00fcrkiye\u2019de tasarlan\u0131p, \u00fcretilen ilk milli yer g\u00f6zlem uydusu RASAT, y\u00f6r\u00fcngedeki alt\u0131nc\u0131 y\u0131l\u0131n\u0131 ba\u015far\u0131yla tamamlad\u0131.\r\n,17 A\u011fustos 2011\u2019de Rusya\u2019dan f\u0131rlat\u0131lan RASAT uydusu, g\u00fcne\u015fe e\u015f zamanl\u0131 dairesel y\u00f6r\u00fcngede ve 700 kilometre irtifada bulunmaktad\u0131r. RASAT, y\u00f6r\u00fcnge \u00f6zelli\u011fi sayesinde D\u00fcnya\u2019n\u0131n her yerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc alabilmektedir. 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre \u00e7ok bantl\u0131 uzamsal \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fckte s\u00fcp\u00fcr\u00e7ek kameraya sahiptir. ,Yeniden ziyaret zaman\u0131 ortalama 4 g\u00fcn olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebilmektedir. Her bir \u00e7er\u00e7eve g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fcn boyutlar\u0131 30 km x 30 km olup, 960 km uzunlu\u011funa kadar \u015feri g\u00f6r\u00fcnt\u00fc al\u0131nabilmektedir.\r\n,3 y\u0131l \u00f6m\u00fcr bi\u00e7ilen yerli ve milli uydu Rasat, 7 ya\u015f\u0131na girdi.\r\n,T\u00fcrkiye'de bir ilkti!\r\n,Tasar\u0131m \u00f6mr\u00fc \u00fc\u00e7 y\u0131l olan RASAT, 17 A\u011fustos 2017 tarihi itibariye y\u00f6r\u00fcngesindeki alt\u0131nc\u0131 y\u0131l\u0131n\u0131 doldurmu\u015ftur. RASAT, 6 y\u0131l s\u00fcresinde y\u00f6r\u00fcngesinde 37290 tur atm\u0131\u015f, toplam 2448 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleme g\u00f6revi ger\u00e7ekle\u015ftirerek, 14.057.100 km2 lik alan\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.\r\n\r\n