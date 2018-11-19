İlk yarış elektronik ortamda yapıldı

Damla Peker ANKARA\r\n\r\nMart 2019\u2019da yap\u0131lacak Mahall\u00ee \u0130dareler Se\u00e7imleri i\u00e7in 5-16 Kas\u0131m\u2019da belediye ba\u015fkan aday aday\u0131 ba\u015fvurular\u0131n\u0131 alan AK Parti\u2019de t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de ayn\u0131 anda temay\u00fcl yoklamas\u0131 yap\u0131ld\u0131. ,Yerel se\u00e7im haz\u0131rl\u0131klar kapsam\u0131nda belediye ba\u015fkanl\u0131klar\u0131, il genel ve belediye meclisi aday adayl\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrecini 5 Kas\u0131m\u2019da ba\u015flatan AK Parti\u2019de belediye ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 i\u00e7in aday adayl\u0131\u011f\u0131 s\u00fcreci 16 Kas\u0131m\u2019da son bulmu\u015ftu. Ba\u015fvurular\u0131n ard\u0131ndan belediye ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 i\u00e7in 145 bin te\u015fkilat mensubunun kat\u0131l\u0131m\u0131yla d\u00fcn dijital ortamda temay\u00fcl yoklamas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Sabah saatlerinde ba\u015flayan temay\u00fclde, te\u015fkilat mensuplar, illerinde g\u00f6rmek istedi\u011fi ba\u015fkan\u0131n ismini ve mevcut belediye ba\u015fkan\u0131n\u0131n performans\u0131n\u0131 de\u011ferlendirdi., Ak\u015fam saatlerinde biten oylaman\u0131n g\u00fcn bitmeden sonu\u00e7lar\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u00f6n\u00fcne d\u00fc\u015ft\u00fc. Toplam 7 bin 180 ki\u015finin belediye ba\u015fkan\u0131 aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusunda bulundu\u011fu AK Parti\u2019de il genel ve belediye meclisi \u00fcyelikleri i\u00e7in 3 Aral\u0131k 2018 Pazartesi saat 19.00\u2019a kadar ba\u015fvuru yap\u0131labilecek.,Bu y\u0131l ilk defa yap\u0131lan \u201ce-temay\u00fcl\u201d\u00fcn ard\u0131ndan aday adaylar\u0131 i\u00e7in kritik s\u00fcre\u00e7 ba\u015flarken; bir yanda da AK Parti\u2019de yerel se\u00e7im haz\u0131rl\u0131klar\u0131 kapsam\u0131nda isti\u015fare toplant\u0131lar\u0131 h\u0131z kazand\u0131. Bu hafta i\u00e7inde t\u00fcm te\u015fkilat y\u00f6neticileri gruplar h\u00e2linde AK Parti Genel Merkezine \u00e7a\u011fr\u0131lacak. Aralar\u0131nda o ilin belediye ba\u015fkanlar\u0131, il ba\u015fkanlar\u0131, kad\u0131n ve gen\u00e7lik kollar\u0131 ba\u015fkanlar\u0131 ile il genel meclisi ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n oldu\u011fu geni\u015f kat\u0131l\u0131ml\u0131 toplant\u0131lar yap\u0131lacak. Gruplar h\u00e2linde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek toplant\u0131lar, yerel y\u00f6netimlerden sorumlu 12 ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda olacak. Toplant\u0131larda se\u00e7im haz\u0131rl\u0131klar\u0131 masaya yat\u0131r\u0131lacak. O il ve il\u00e7elerin ba\u015fkan adaylar\u0131 belirlenmi\u015f ise bu isimleri te\u015fkilat ile payla\u015f\u0131laca\u011f\u0131 belirtiliyor. Hen\u00fcz belirlenmemi\u015f ba\u015fkan adaylar\u0131 i\u00e7in ise fikir al\u0131\u015fveri\u015finde bulunulacak.,Toplant\u0131da se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda te\u015fkilat, milletvekili ortak hareket etmesi y\u00f6n\u00fcnde de gerekli tavsiyelerde bulunulacak. Listede yer alaca\u011f\u0131 s\u00f6ylenen gen\u00e7 ve kad\u0131n belediye ba\u015fkan adaylar\u0131na se\u00e7im meydanlar\u0131nda yaln\u0131z b\u0131rak\u0131lmamas\u0131 i\u00e7in genel merkez taraf\u0131ndan mesaj verilecek. AK Parti\u2019de \u00f6zellikle gen\u00e7lerin il\u00e7e belediyelerde aday g\u00f6sterilmesine dikkat edilecek.,\u00d6te yandan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, AK Parti Genel Ba\u015fkanvekili Numan Kurtulmu\u015f\u2019un ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda olu\u015fturulan strateji ekibini toplayaca\u011f\u0131 belirtiliyor. Toplant\u0131da, se\u00e7im kampanya s\u00fcrecinde gelinen nokta ba\u015fta olmak \u00fczere manifesto ve miting programlar\u0131n\u0131n ele al\u0131nmas\u0131 bekleniyor. Genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ve cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 dan\u0131\u015fmanlar\u0131n\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131 strateji ekibi rutin olarak her \u00e7ar\u015famba toplant\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriyor. Erdo\u011fan\u2019\u0131n bu toplant\u0131ya ilk kez ba\u015fkanl\u0131k edece\u011fi bildirildi.