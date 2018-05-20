İlker Başbuğ o partiden aday oluyor iddiası

\u0130lker Ba\u015fbu\u011f o partiden aday oluyor iddias\u0131 ortaya at\u0131ld\u0131.,\u0130yi Parti'nin vitrininde yer almas\u0131 beklenen isimler aras\u0131nda dokuzuncu Cumhurba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman Demirel'in \u00f6zel doktoru Aylin Cesur, Necip Hablemito\u011flu'nun e\u015fi \u015eeng\u00fcl Hablemito\u011flu, eski b\u00fcy\u00fckel\u00e7i G\u00fcnd\u00fcz Aktan'\u0131n o\u011flu, MHP'nin eski milletvekili Uygar Suphi Aktan, Alperen Ocaklar\u0131 eski genel ba\u015fkan\u0131 Yavuz A\u011f\u0131ralio\u011flu, L\u00fctf\u00fc \u015eahsuvaro\u011flu, Adnan \u0130slamo\u011fullar\u0131 gibi isimler bulunuyor.,Se\u00e7imlere girecek adaylar\u0131n belirlenmesi i\u00e7in te\u015fkilatlarda temay\u00fcl yoklamas\u0131 da yap\u0131ld\u0131. ,\u0130yi Parti'nin, se\u00e7im b\u00f6lgesinde en \u00e7ok oyu almas\u0131 a\u011f\u0131rl\u0131k kazanan adaylarla se\u00e7ime girilece\u011fi kaydedildi. ,\u0130zmir'in tan\u0131nm\u0131\u015f \u00fclk\u00fcc\u00fc sanayicilerinden Ali \u00c7elik, milletvekilli\u011fi listelerinde yer almas\u0131 muhtemel di\u011fer isimlerinden olacak.,Kamuoyunun takip etti\u011fi m\u00fcracaatlardan ayr\u0131 olarak, \u0130yi Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener'in de \u00e7antas\u0131nda 30 ki\u015filik s\u00fcrpriz bir liste oldu\u011fu da iddia edildi. ,Genel ba\u015fkan kontenjan\u0131ndan milletvekili yaz\u0131lacak isimlerden birinin Genelkurmay eski ba\u015fkan\u0131 \u0130lker Ba\u015fbu\u011f oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc,.