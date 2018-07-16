İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu!

Yapt\u0131\u011f\u0131 ill\u00fczyon g\u00f6sterileriyle bilinen ve T\u00fcm T\u00fcrkiye'yi kendisine hayran b\u0131rakan Aref Ghafouri'nin ba\u015f\u0131na g\u00f6sterisinde korkun\u00e7 bir \u015fey geldi. \u00dcnl\u00fc ill\u00fczyonist Aref'e g\u00f6sterilerinde kulland\u0131\u011f\u0131 kobra y\u0131lan\u0131 sald\u0131rd\u0131. ,Antalya'da ger\u00e7ekle\u015fen olayda Aref'e m\u00fcdahale edildi ancak T\u00fcrkiye'de y\u0131lan\u0131n panzehiri olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Aref yurtd\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kmay\u0131 bekliyor.\r\n\r\n,\u0130ran as\u0131ll\u0131 T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 Aref Ghafouri, bir s\u00fcredir Antalya'daki be\u015f y\u0131ld\u0131zl\u0131 otellerde g\u00f6steri yap\u0131yordu. D\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde g\u00f6sterisi i\u00e7in haz\u0131rl\u0131k yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi y\u0131lan\u0131, sa\u011f elinin bilek \u00fcst\u00fcnden \u0131s\u0131rd\u0131. ,Kolunu bir bez par\u00e7as\u0131yla s\u0131karak zehirin b\u00fct\u00fcn v\u00fccuduna yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nleyen \u00fcnl\u00fc sihirbaz Aref, Rus asistan\u0131 Yana Vinter ile birlikte Antalya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne geldi.\r\n\r\n,Y\u0131lan \u0131s\u0131rma \u00fcnitesinde ilk m\u00fcdahalesi ger\u00e7ekle\u015ftirilan Aref Ghafouri i\u00e7in seferber olundu. Yap\u0131lan g\u00f6zlem ve tahlillerde y\u0131lan\u0131n \u0131s\u0131rd\u0131\u011f\u0131 yerde k\u0131smi komplikasyon tespit edilirken, kobra y\u0131lan\u0131 panzehirinin T\u00fcrkiye'de olmad\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylendi.\r\n\r\n,Antalya Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fc Dr. \u00dcnal H\u00fcl\u00fcr de hastaneye gelerek sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda bilgi ald\u0131ktan sonra bakanl\u0131k yetkilileriyle g\u00f6r\u00fc\u015ferek d\u00fcnyada sadece M\u0131s\u0131r ve Fransa'da bulunan panzehirin getirtilmesi i\u00e7in giri\u015fim ba\u015flatt\u0131. En yak\u0131n ihtimal olarak M\u0131s\u0131r g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, bakanl\u0131\u011f\u0131n getirtece\u011fi panzehirin Antalya'ya ula\u015fmas\u0131 s\u00fcresinin 24 saati a\u015fabilece\u011fini g\u00f6z\u00f6n\u00fcnde bulunduran Aref Ghafouri, tedavi i\u00e7in M\u0131s\u0131r'a g\u00f6t\u00fcr\u00fclmesini talep etti.\r\n\r\n,Bu arada her ihtimale kar\u015f\u0131 yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesine al\u0131nan Aref'in yak\u0131nlar\u0131 gece boyunca \u00f6zel ambulans u\u00e7ak arad\u0131. Sabaha kar\u015f\u0131 \u0130stanbul'da bulunan ambulans u\u00e7ak Antalya'ya geldi. Ancak M\u0131s\u0131r'\u0131n T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131na vize uygulamas\u0131 nedeniyle havaliman\u0131nda bekletilen ambulans u\u00e7ak vize al\u0131namad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in hareket edemedi. ,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n t\u00fcm giri\u015fimlerine ra\u011fmen M\u0131s\u0131r makamlar\u0131ndan vize almak m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131. Bu arada Kahire B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi de Aref i\u00e7in harekete ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Aref Ghafouri'nin sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda bilgi veren asistan\u0131 Yana Vinter, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n"Hastaneye geldik tedbir ama\u00e7l\u0131. Ama sonra T\u00fcrkiye'de kobra y\u0131lan\u0131 panzehiri bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendik. \u015eu an bekliyoruz panzehiri bulmak i\u00e7in. Farkl\u0131 giri\u015fimlerde bulunduk, sa\u011f olsun arkada\u015flar yard\u0131mc\u0131 oluyor. \u015eu an durumunda sorun yok, normal, in\u015fallah daha da iyi olacak panzehiri bulundu\u011fu zaman."\r\n,Aref'in kobray\u0131 ne zamandan beri besledi\u011fini bilmedi\u011fini s\u00f6yleyen Yana Vinter, "Y\u0131lanla k\u00fc\u00e7\u00fck bir g\u00f6sterisi oluyor. Fazla bir \u015fey yapt\u0131rm\u0131yordu. Kutudan \u00e7\u0131kart\u0131yordu, geri koyuyordu. O kadar, kobran\u0131n ba\u015fka bir i\u015flevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvan\u0131 u\u011fra\u015ft\u0131racak bir durum yoktu. Hayvan\u0131n gayet g\u00fczel ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyorum. Sadece g\u00f6r\u00fcnmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan kullan\u0131yordu. 30 saniye ile 1 dakika aras\u0131nda bir g\u00f6steri yap\u0131yordu" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,"U\u00e7akla M\u0131s\u0131r'a g\u00f6nderilmesini bekliyoruz. Panzehirin T\u00fcrkiye'ye getirilmesini ara\u015ft\u0131rd\u0131k. Fakat uzun zaman ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ne yapabiliriz diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck, biz gitmeye karar verdik. \u015eu an ayn\u0131 zamanda vize problemlerinin de \u00e7\u00f6z\u00fclmesini bekliyoruz. Kobra kendi y\u0131lan\u0131. Kobra ile ne kadar s\u00fcredir \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmiyorum. Aref'in yakla\u015f\u0131k iki senedir g\u00f6sterilerinde asistanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yap\u0131yorum. Y\u0131lan\u0131n \u0131s\u0131rd\u0131\u011f\u0131 an yan\u0131nda de\u011fildim ancak g\u00f6steri s\u0131ras\u0131nda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 zannediyorum, fakat onu net bilmiyorum. Kendisi ile g\u00f6r\u00fc\u015febiliyorum, durumu \u015fu anda stabil.",Di\u011fer yandan Aref Ghafouri g\u00f6steride kulland\u0131\u011f\u0131 kobra y\u0131lan\u0131yla 3 y\u0131l \u00f6nce \u00e7ekti\u011fi foto\u011fraf\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan "\u00d6l\u00fcmle hi\u00e7 bu kadar yak\u0131n olmad\u0131m" notuyla d\u00fcn gece payla