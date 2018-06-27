İmam hatipli Azra LGS’de Türkiye birincisi oldu

\u00d6yle bir \u015fey yapt\u0131 ki, T\u00fcrkiye'de zirveye oturdu...,Ailesi, "Yeter art\u0131k! Gel bizimle \u00e7ay i\u00e7, meyve yiyelim' demi\u015fti...,Adana\u2019da \u00c7ukurova Selahaddin Eyyubi \u0130mam Hatip Ortaokulu \u00f6\u011frencisi Azra Karg\u0131, LGS s\u0131nav\u0131na giren yakla\u015f\u0131k 1 milyon \u00f6\u011frenciden 18 ki\u015finin tam puan ald\u0131.,Azra Karg\u0131, "\u0130nsanlara yararl\u0131 olmak, \u00f6zellikle \u00fclkeme yararl\u0131 olmak benim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. Kendim i\u00e7in olmasa bile \u00fclkem i\u00e7in bir yarar\u0131m\u0131n dokunmas\u0131n\u0131 \u00e7ok isterim. ,K\u0131z\u0131 Azra'ya hi\u00e7bir zaman ders \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 s\u00f6ylemediklerini ifade eden Karg\u0131, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n"Tam tersine 'K\u0131z\u0131m yeter art\u0131k bu kadar ders \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n. Gel bizimle \u00e7ay i\u00e7, meyve yiyelim, birlikte otural\u0131m.' demi\u015fizdir. Ders \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in hi\u00e7bir zaman zorlamad\u0131k. Bu ba\u015far\u0131 tesad\u00fcfi bir ba\u015far\u0131 de\u011fil. ,Azra Karg\u0131, birinci olan tek imam hatip \u00f6\u011frencisinin kendisi oldu\u011funu s\u00f6yleyerek"\u0130mam hatipliler ad\u0131na iyi bir \u015fey yapt\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in mutluluk duyuyorum. \r\n,\u0130mam hatipleri y\u00fckseltmek, bu konuda insanlar\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcncelerini de\u011fi\u015ftirebilmek benim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemliydi. \u0130mam hatiplerin bu \u00fclkedeki \u00f6nemini anlayamayan insanlar var. Bu \u00fclke ayakta durabiliyorsa bence imam hatipliler sayesinde ayakta durabiliyor." dedi.\r\n,Onlara 'Siz ne sorarsan\u0131z sorun, ben zaten yapabilirim' diyeceksiniz. Gece yar\u0131lar\u0131na kadar \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m hi\u00e7 olmad\u0131 asla her zaman d\u00fczenli \u00e7al\u0131\u015fmaya gayret ettim." \u015feklinde konu\u015ftu.,\u00c7al\u0131\u015f\u0131rken en b\u00fcy\u00fck prensibim '\u00d6yle bir \u00e7al\u0131\u015facaks\u0131n\u0131z ki soru haz\u0131rlayan heyete \u015fans b\u0131rakmayacaks\u0131n\u0131z' d\u00fc\u015f\u00fcncesiydi. ,Biz aile olarak \u00e7ok \u00f6zen g\u00f6sterdik. Beslenmesinden, hayat\u0131na kadar her \u015feyi ile ilgilendik. Sonras\u0131nda g\u00f6nderdi\u011fimiz okullarda da \u00f6\u011fretmenleri \u00e7ok ilgilendi. \u00c7ukurova Selahaddin Eyyubi \u0130mam Hatip Ortaokulu'nda \u00e7ok g\u00fczel bir ortam\u0131 oldu. Burada \u00f6\u011fretmenlerimiz ger\u00e7ekten \u00e7ok ilgilendiler ve ba\u015far\u0131 geldi."