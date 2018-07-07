İmar Barışı'nda 315 milyon lira toplandı

\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Mehmet \u00d6zhaseki, "\u0130mar Bar\u0131\u015f\u0131 kapsam\u0131nda yap\u0131lan ba\u015fvurulardan, \u015fu ana kadar 65 bin 361 yap\u0131n\u0131n \u00f6demesi al\u0131nd\u0131. \r\n,Bu kapsamda Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi bedeli olarak 315 milyon lira hesab\u0131m\u0131zda topland\u0131" dedi.\r\n,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Mehmet \u00d6zhaseki \u0130mar Bar\u0131\u015f\u0131 ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,\u00d6zhaseki \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n,"\u0130mar Bar\u0131\u015f\u0131 kapsam\u0131nda toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z t\u00fcm paray\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131ldan itibaren kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcmde kullan\u0131lmak \u00fczere y\u00fczde s\u0131f\u0131r faizle belediyelere verece\u011fiz. B\u00f6ylece her y\u0131l 500 bin konutun yenilenmesi hedefimizi de ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f olaca\u011f\u0131z"\r\n