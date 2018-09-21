İmar barışında hesap değişti, bedeller düştü! O paralar geri verilecek

\u0130mar bar\u0131\u015f\u0131nda hesap de\u011fi\u015fti, bedeller d\u00fc\u015ft\u00fc! O paralar geri verilecek\r\n,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131, imar bar\u0131\u015f\u0131nda i\u015f d\u00fcnyas\u0131ndan gelen itirazlar do\u011frultusunda de\u011fi\u015fikli\u011fe gitti. ,Ancak yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikle hesaplama sistemi de\u011fi\u015ftirilerek, i\u015f d\u00fcnyas\u0131na kolayl\u0131k sa\u011fland\u0131.\r\n,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131, imar bar\u0131\u015f\u0131nda i\u015f d\u00fcnyas\u0131ndan gelen itirazlar do\u011frultusunda de\u011fi\u015fikli\u011fe gitti.\r\n,Oteller ba\u015fta olmak \u00fczere turizm tesisleri, fabrikalar, AVM\u2019ler, hastaneler gibi i\u015fyerleri yap\u0131 kay\u0131t belgesi bedelinin ruhsatl\u0131 alan \u00fczerinden hesaplanmas\u0131 nedeniyle y\u00fcksek rakamlar \u00f6demek zorunda kalacakt\u0131. ,Ruhsatl\u0131 oteli, hastanesi, i\u015f merkezi, fabrikas\u0131 olan i\u015f adamlar\u0131 imar bar\u0131\u015f\u0131na ba\u015fvurduklar\u0131nda, kay\u0131t bedelinin hesab\u0131 binan\u0131n tamam\u0131 \u00fczerinden yap\u0131l\u0131yordu., Bu nedenle bedel y\u00fcksek \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131ndan turizmciler ba\u015fta olmak \u00fczere i\u015f d\u00fcnyas\u0131 bar\u0131\u015f i\u00e7in ba\u015fvurmuyordu. ,\u0130mar bar\u0131\u015f\u0131na ba\u015fvurma s\u00fcresi 31 Ekim\u2019de sona ererken, \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 gelen talepler do\u011frultusunda Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi Verilmesine \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Tebli\u011finde de\u011fi\u015fiklik yapt\u0131. D\u00fcnk\u00fc Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanan de\u011fi\u015fikliklerden baz\u0131lar\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,* Ka\u00e7ak binalar, Hazine ve belediye arsalar\u0131 \u00fczerine yap\u0131lm\u0131\u015fsa, arsa emlak de\u011feri binan\u0131n oturum alan\u0131 \u00fczerinden hesaplanacak. Dolay\u0131s\u0131yla yap\u0131 kay\u0131t belgesi bedeli de daha d\u00fc\u015f\u00fck \u00e7\u0131kacak., Ayr\u0131ca parsel \u00fczerinde birden fazla yap\u0131 bulunuyorsa sadece Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi ba\u015fvurusunda bulunulan yap\u0131n\u0131n arsa pay\u0131 dikkate al\u0131nacak. Ta\u015f\u0131nmaz hisseli ise, her bir hak sahibi hissesi oran\u0131nda bedel \u00f6deyecek.\r\n\r\n,* Ka\u00e7ak g\u00fcne\u015f enerji santralleri, yap\u0131 kay\u0131t belgesi i\u00e7in ba\u015fvurdu\u011funda, \u00fcrettikleri her bir megawatt enerji i\u00e7in 100 bin lira \u00f6demeleri gerekiyordu. D\u00fcn yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikle bu h\u00fck\u00fcm kald\u0131r\u0131ld\u0131., R\u00fczgar, hidrolik enerji santrallerini de kapsayacak \u015fekilde enerji \u00fcretim tesislerinin tamam\u0131 dahil edildi. Ancak \u00f6denecek bedel, \u00fcretilecek her bir megawatt enerji i\u00e7in 2 milyon liraya y\u00fckseltildi.\r\n\r\n,* \u0130skele, liman, tersanelerde ise hesaplar her bir metrekare i\u00e7in bin 500 lira olarak belirlendi. Ka\u00e7ak olan istinat duvar\u0131, dolgu alan\u0131, havuz, spor sahalar\u0131 ve benzeri bina niteli\u011finde olmayan yap\u0131lar i\u00e7in ise yap\u0131 kay\u0131t belgesi bedeli hesab\u0131nda her bir metrekare i\u00e7in 150 lira \u00f6denecek.\r\n\r\n,* Binan\u0131n katlar\u0131 hesaplan\u0131rken, bodrum katlar da hesaba dahil edildi. Ruhsatta g\u00f6r\u00fcnmeyen ibadethaneler ile valilikler, okul, hastaneler gibi merkezi y\u00f6netim kapsam\u0131ndaki kamu idarelerinin ticari olmayan yap\u0131lar\u0131 yap\u0131 kay\u0131t belgesi bedeli \u00f6demeyecek. Ancak yerel y\u00f6netimler i\u00e7in bedel \u00f6deme y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc devam edecek. ,Belediyeler, bunun \u00e7ifte standart bir d\u00fczenleme oldu\u011funu, Anayasa\u2019n\u0131n e\u015fitlik ilkesine ayk\u0131r\u0131 oldu\u011funu belirterek d\u00fczeltilmesi gerekti\u011fini iddia etti.\r\n\r\n,Yap\u0131 Denetim Kurulu\u015flar\u0131 Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Tekin Sara\u00e7o\u011flu, tebli\u011fle yasan\u0131n uygulamas\u0131 s\u0131ras\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan aksakl\u0131klar\u0131n giderilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Ancak Sara\u00e7o\u011flu, bir nevi af yasas\u0131 olan d\u00fczenlemenin hi\u00e7 bir m\u00fchendislik hizmetini i\u00e7ermedi\u011fini, yap\u0131 kay\u0131t i\u015flemlerinden sonra bu yap\u0131lar\u0131n mutlaka incelenerek g\u00fcvenli hale getirilmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Sara\u00e7o\u011flu, \u201cYasa b\u00fct\u00fcn\u00fcyle Anayasa Mahkemesine verilmi\u015f olup neticesine g\u00f6re yeniden d\u00fczenlenebilir. O zaman beklentiler daha k\u00f6kl\u00fc olarak yerine getirilebilir\u201d dedi.\r\n,\u201cHisseli tapulardaki binalar\u0131n di\u011fer hissedarlara ba\u011fl\u0131 kalmadan kendi hissesi oran\u0131nda har\u00e7 \u00f6deyerek imar bar\u0131\u015f\u0131ndan istifade edebilmesi sa\u011fland\u0131. Dini yap\u0131lar ve kamu binalar\u0131nda imara ayk\u0131r\u0131 yap\u0131lar ticari y\u00f6n\u00fc yoksa har\u00e7lardan muaf olacak. Liman, otel gibi yap\u0131larda \u00fccretler yeniden d\u00fczenlenerek yani d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclerek m\u00fcracaatlar\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131., Hazine arsas\u0131 \u00fczerindeki yap\u0131lar i\u015fgal etti\u011fi alan \u00fczerinden har\u00e7 \u00f6deyerek