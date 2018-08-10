IMF'den Trump'a tokat gibi Türkiye cevabı!

ABD y\u00f6netiminin tarifelerle "sava\u015f a\u00e7t\u0131\u011f\u0131" \u00fclkelerin aras\u0131nda m\u00fcttefiklerin de bulunmas\u0131 d\u00fcnya siyaset dengelerini de tehdit ediyor.,ABD'nin ticaret sava\u015f\u0131ndan en k\u00f6t\u00fc etkilenecek \u00fclkelerden biri olaca\u011f\u0131n\u0131 belirten IMF Ba\u015fekonomisti Maurice Obstfeld, "K\u00fcresel misillemelerin merkezinde yer alan ABD, geni\u015f kapsaml\u0131 ticaret \u00e7at\u0131\u015fmas\u0131 nedeniyle ihracat\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fc tarifelere tabi tutulaca\u011f\u0131ndan \u00f6zellikle k\u0131r\u0131lgan" dedi,ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump, ald\u0131\u011f\u0131 radikal kararlar ve yapt\u0131\u011f\u0131 skandal a\u00e7\u0131klamalarla tepki toplamaya devam ediyor.,\u00dclkesinin en \u00f6nemli m\u00fcttefikleri Avrupa Birli\u011fi (AB), Kanada ve Meksika ile ili\u015fkilerini bozan Trump y\u00f6netimi, g\u00fcmr\u00fck vergilerini siyasi koz olarak kullanmaktan da \u00e7ekinmiyor. Trump'\u0131n NATO m\u00fcttefiki T\u00fcrkiye'ye ili\u015fkin son a\u00e7\u0131klamalar\u0131 bu durumun son \u00f6rne\u011fi oldu.,ABD y\u00f6netiminin tarifelerle hedef ald\u0131\u011f\u0131 tek \u00fclke elbette T\u00fcrkiye de\u011fil...,K\u00fcresel ticaret sava\u015f\u0131n\u0131n giri\u015f safhas\u0131 olarak kabul edilen \u00e7elik ve al\u00fcminyum tarifeleriyle teknik olarak Arjantin, Avustralya, G\u00fcney Kore ve Brezilya hari\u00e7 olmak \u00fczere b\u00fct\u00fcn \u00fclkeler hedef al\u0131n\u0131yor.,\u00d6te yandan, \u00e7elik ve al\u00fcminyum alan\u0131nda yap\u0131lan ticaret g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda etkilenen \u00fclke say\u0131s\u0131 30'a yakla\u015f\u0131yor. ,Bu \u00fclkelerin aras\u0131nda Almanya, Fransa, \u0130talya, \u0130spanya, \u0130sve\u00e7, Romanya, Ukrayna, Belarus, Japonya, Kanada, Meksika, \u00c7in, Rusya, Hindistan, G\u00fcney Afrika, Vietnam, Tayland, Tayvan, Katar, Endonezya, Malezya, Letonya, Moldova, Polonya, Birle\u015fik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve T\u00fcrkiye bulunuyor.,ABD'nin g\u00fcmr\u00fck tarifelerinden olumsuz etkilenen bu \u00fclkeler d\u00fcnya ekonomisinin en az y\u00fczde 60'\u0131n\u0131 olu\u015fturuyor.,TAR\u0130FELER 30'A YAKIN \u00dcLKEY\u0130 ETK\u0130L\u0130YOR