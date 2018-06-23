IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

IMF taraf\u0131ndan "IMF'nin, T\u00fcrkiye'nin kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7alma ihtimaline kar\u015f\u0131 haz\u0131rl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 ve acil durum grubu olu\u015fturdu\u011fu" iddialar\u0131n\u0131n ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,Uluslararas\u0131 Para Fonu (IMF), "T\u00fcrkiye\u2019nin IMF'nin kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7alma ihtimaline kar\u015f\u0131 haz\u0131rl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 ve acil durum grubu olu\u015fturdu\u011fu" iddialar\u0131n\u0131 yalanlad\u0131.\r\n,Uluslararas\u0131 Para Fonu (IMF) yetkilisi, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Alman yay\u0131n ajans\u0131 Deutsche Welle'nin d\u00fcnk\u00fc "IMF, T\u00fcrkiye i\u00e7in teyakkuzda" ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberinde yer alan iddialar\u0131n ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,Deutsche Welle, isim vermedi\u011fi kaynaklara dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberde, "IMF, T\u00fcrkiye\u2019nin kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7alma ihtimaline kar\u015f\u0131 haz\u0131rl\u0131k yap\u0131yor. IMF\u2019de bir acil durum grubu olu\u015fturuldu\u011fu belirtiliyor." iddialar\u0131na yer vermi\u015fti.,Medyada son g\u00fcnlerde \u00e7\u0131kan spek\u00fclasyonlar\u0131n aksine, IMF'nin T\u00fcrkiye'ye finansal destek sa\u011flamas\u0131 gibi bir durumun s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten yetkili, "Ayr\u0131ca, T\u00fcrkiye i\u00e7in hi\u00e7bir \u00f6zel grup olu\u015fturulmad\u0131. Otoritelerle g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz genel \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z \u00e7er\u00e7evesinde devam ediyor." ifadelerini kulland\u0131.