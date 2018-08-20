İmparator'un "Sibel Can" yorumu, sosyal medyayı kırdı geçirdi

\u0130mparotor meslekta\u015f\u0131 i\u00e7in "Kesinlikle yoktur estetik falan hi\u00e7 sevmemki estetik mestetik esteklilere selam olsun ben hi\u00e7 b\u00f6yle yorumlara girmem Sibel hn oldu\u011fu i\u00e7in girdim" yorumu takip\u00e7ilere tebess\u00fcm ettirdi.,Bir d\u00f6nemin en \u00e7ok konu\u015fulan isimlerinden biri olan Sibel Can o y\u0131llarda \u015f\u00f6hret basamaklar\u0131n\u0131 bir bir \u00e7\u0131karak bu g\u00fcnlere geldi.,Yap\u0131lan payla\u015f\u0131ma \u00fcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc \u0130brahim Tatl\u0131ses'in yapt\u0131\u011f\u0131 yorum ise sosyal medyay\u0131 k\u0131rd\u0131 ge\u00e7irdi.,Sesiyle oldu\u011fu kadar g\u00fczelli\u011fiyle de b\u00fcy\u00fcleyen \u015fark\u0131c\u0131 Sibel Can hi\u00e7 estetik yapt\u0131rmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek "Esteti\u011fe kar\u015f\u0131 de\u011filim ama abartman\u0131n da bir manas\u0131 yok" diye a\u00e7\u0131klama yapm\u0131\u015ft\u0131. ,Bir kullan\u0131c\u0131n\u0131n Sibel Can'\u0131n iki foto\u011fraf\u0131n\u0131 yan yana getirip estetik var m\u0131 yok mu sorusuna, \u0130brahim Tatl\u0131ses'ten de yorum geldi. ,.,Sibel Can sosyal medyada yap\u0131lan bir payla\u015f\u0131mla magazin g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.,Y\u0131llar \u00f6nceki foto\u011fraf\u0131 payla\u015f\u0131lan Sibel Can'\u0131n o g\u00fcnden bug\u00fcne de\u011fi\u015fimi tart\u0131\u015f\u0131l\u0131rken, sosyal medyada payla\u015f\u0131lan eski haliyle yeni hali kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131l\u0131p takip\u00e7ilerin be\u011fenisine sunuldu.\r\n\r\n