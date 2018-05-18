İnanılmaz! 2,5 yaşındaki Şems kayboldu, ormanda öyle bir yerde bulundu ki...

Antalya'da d\u00fcn inan\u0131lmaz bir olay ya\u015fand\u0131. 2,5 ya\u015f\u0131ndaki \u015eems Ate\u015f Uygur ak\u015fam saatlerinde k\u00f6pe\u011fin pe\u015fine tak\u0131ld\u0131. ,Ancak sabah saatlerinde bulundu.,Ailenin, \u00e7ocu\u011fun kayboldu\u011funu fark edip yard\u0131m istemesi \u00fczerine Adrasan Jandarma Karakolu, AFAD, Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, itfaiye ve Kumluca \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 komando ekipleri ormanda arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131. Saat 01.30 s\u0131ralar\u0131nda Uygur \u00e7iftinin k\u00f6pe\u011fi tatil k\u00f6y\u00fcne d\u00f6nerken, \u015eems Ate\u015f bulunmad\u0131.,Havan\u0131n ayd\u0131nlanmas\u0131yla yeniden \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayan ekipler, geceyi tek ba\u015f\u0131na ormanda ge\u00e7iren \u015eems Ate\u015f\u2019i, saat 06.30 s\u0131ralar\u0131nda kayboldu\u011fu yerden yakla\u015f\u0131k 1 kilometre uzakta, bir nar bah\u00e7esi yan\u0131ndaki sulama havuzunu kapatan brandan\u0131n \u00fczerinde uyurken bulundu. Bulundu\u011fu yerden al\u0131nan \u015eems Ate\u015f, ailesine teslim edildi.,Kayboldu\u011funda \u00fczerinde giysi bulunmayan \u00e7ocu\u011fun sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu kaydedildi.\r\n\r\n,Orman\u0131n i\u00e7ine kadar giden minik \u00e7ocuk geceyi tek ba\u015f\u0131na ge\u00e7irdi. ,Kumluca il\u00e7esinde Olimpos Turizm Merkezi\u2019ndeki tatil k\u00f6y\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan Hakan- Selcan Uygur \u00e7iftinin \u00e7ocuklar\u0131 \u015eems Ate\u015f Uygur, d\u00fcn saat 18.30 s\u0131ralar\u0131nda oynarken k\u00f6pe\u011fi \u2019Frida\u2019n\u0131n pe\u015finden ormanl\u0131k alana girdi.,K\u00f6pe\u011fin bir s\u00fcre sonra tekrar ormana do\u011fru gitmesi \u00fczerine ekipler \u2019Frida\u2019y\u0131 takip etmeye ba\u015flad\u0131. \u2019Frida\u2019n\u0131n T\u00fcrkmen Dibi mevkisine y\u00f6nelmesi \u00fczerine ekipler, o b\u00f6lgede arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yo\u011funla\u015ft\u0131rd\u0131. Ekipler saat 03.00\u2019e kadar s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmadan sonu\u00e7 alamay\u0131nca ara verdi.