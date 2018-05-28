İnanılmaz değişim: 1,5 yılda 76 kilo verdi

As\u0131l problem yetinememekti. Bu ameliyatla bir defaya mahsus bir \u015fans daha kazan\u0131yorsunuz. Bir senelik s\u00fcre i\u00e7erisinde yemek yemeyerek, bu s\u00fcre zarf\u0131nda yeni bir yeme al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kazand\u0131ktan sonra kilo alma ihtimali \u00e7ok daha d\u00fc\u015f\u00fck hale geliyor. ,Her \u015feye s\u0131f\u0131rdan ba\u015flam\u0131\u015f gibiyim. Ma\u011fazalarda istedi\u011fim k\u0131yafeti se\u00e7ebiliyorum. U\u00e7akta seyahat ederken s\u0131\u011f\u0131yorum, ekstra kemere ihtiyac\u0131m yok. Toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131nda insanlarla normal oturabilmenin avantajlar\u0131 var." ,Ameliyat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren Opr. Dr. Mustafa Atabey ise Albayrak'\u0131n kilo vermek i\u00e7in uzun y\u0131llar \u00e7e\u015fitli y\u00f6ntemler denedi\u011fini ancak ba\u015far\u0131l\u0131 olamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktararak, "Engin, ameliyat etti\u011fimiz hastalar aras\u0131nda ameliyat sonras\u0131ndaki d\u00f6neme dikkat eden ve bu i\u015fin bilincinde olan hastalar\u0131m\u0131zdan bir tanesi. ,Kendisi de ameliyat sonras\u0131ndaki olaylara en az bizler kadar vak\u0131f ve biliyor. Hatta bir\u00e7ok hastam\u0131z Engin'i aray\u0131p fikrini sormakta ve ne yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmekte" ifadelerini kulland\u0131.,31 ya\u015f\u0131ndaki Albayrak, fazla kilolar\u0131 nedeniyle sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. Kilo art\u0131\u015f\u0131na engel olamayan, 163 kiloya ula\u015fan evli ve bir \u00e7ocuk babas\u0131 Albayrak, "t\u00fcp mide" ameliyat\u0131 yapt\u0131rmaya karar verdi.\r\n\r\n,Sivas'ta a\u015f\u0131r\u0131 kilolar\u0131 nedeniyle b\u00fcy\u00fck zorluklar \u00e7eken Engin Albayrak, "t\u00fcp mide" ameliyat\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 1,5 y\u0131lda 76 kilo vererek fiziksel anlamda b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fim ya\u015fad\u0131. ,Ameliyat\u0131n ard\u0131ndan 1,5 y\u0131lda 76 kilo veren Albayrak, rahat hareket etmenin ve doyas\u0131ya y\u00fcr\u00fcmenin mutlulu\u011funu ya\u015f\u0131yor. Albayrak, a\u015f\u0131r\u0131 kilolar\u0131 nedeniyle k\u0131yafet bulmakta zorluk ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131, arabaya inip binerken bile rahat edemedi\u011fini s\u00f6yledi, "Nefes al\u0131p vermekten ba\u015fka yapt\u0131\u011f\u0131m hi\u00e7bir \u015fey yoktu.,Kilolular\u0131n as\u0131l sorunu her \u015feyi abart\u0131yoruz ve zaman ge\u00e7tik\u00e7e de s\u00fcrekli de\u011fi\u015ftirme ihtiyac\u0131 duyuyoruz. ,"163 kilogram ile ameliyat oldum, \u015fu an 87 kiloyum ve 76 kilogram kadar verdim. Kilomum b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011funu ilk sene verdim ama doktorumuzun dedi\u011fi her \u015feye uyarak yap\u0131yorum bunlar\u0131.