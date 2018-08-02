İnanılmaz kurtuluş! Türk Bayrağını değiştirmek istedi, 2 ayının saldırısında uğradı

Sivas'\u0131n Koyulhisar il\u00e7esinde, inan\u0131lmaz bir olay ya\u015fand\u0131.,Olayla ilgili konu\u015fan Ahmet Temel, "O yoldan ben 1 senedir gelip, ge\u00e7iyorum. Hi\u00e7 b\u00f6yle ay\u0131 falan g\u00f6rmemi\u015ftim. K\u00f6ye yakla\u015f\u0131nca bir ba\u011f\u0131rt\u0131 duydum. \u00d6nce alarm sand\u0131m; ama sonra ay\u0131 oldu\u011funu fark ettim. Ay\u0131lardan biri, \u00f6nce \u00f6n\u00fcme \u00e7\u0131karak, \u00fcst\u00fcme z\u0131plad\u0131. Onunla bo\u011fu\u015ftuk. Ben elimdeki naca\u011f\u0131 vurmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k\u00e7a o ka\u00e7t\u0131. Sonra naca\u011f\u0131 kafas\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcne vurunca kula\u011f\u0131 kesildi ve ay\u0131 ka\u00e7t\u0131. \u0130ki taneymi\u015f onu g\u00f6remedim. Di\u011feri gelince koluma sald\u0131rd\u0131. Ona da vurmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m; ama yaralayamad\u0131m. Sonra o da ka\u00e7t\u0131. Koluma bakt\u0131m ki kolumdan kan ak\u0131yor o vaziyette eve geldim. Yolda sa\u011fa sola bak\u0131yorum ki yine ay\u0131 var m\u0131, diye. Elimdeki nacakla kurtard\u0131m kendimi" dedi.\r\n\r\n,D\u00f6n\u00fc\u015f yolunda ya\u015fl\u0131 adam 2 ay\u0131n\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frad\u0131.\r\n\r\n\r\n,Sa\u011f kolu k\u0131r\u0131lan ve v\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinden yaralanan Temel, ameliyat edilirken, sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu belirtildi.\r\n,Esma Temel ise e\u015finin, elindeki nacak sayesinde ay\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131ndan kurtuldu\u011funu dile getirerek, "Bayrak asmaya gitmi\u015fti. Oradaki bayrak k\u00fc\u00e7\u00fck, diye \u0130stanbul'dan b\u00fcy\u00fck bayrak getirmi\u015ftik. As\u0131p d\u00f6nerken, k\u00f6y yolunda ay\u0131 \u00fcst\u00fcne atlam\u0131\u015f. Yan\u0131nda nacak ta\u015f\u0131yordu. Onu vurunca o ka\u00e7m\u0131\u015f, arkas\u0131ndan ba\u015fka bir ay\u0131 sald\u0131rm\u0131\u015f. Kolundan \u0131s\u0131rm\u0131\u015f. O kanl\u0131 vaziyette y\u00fcr\u00fcyerek, eve kadar geldi. Hemen hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fck, ameliyata ald\u0131lar" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Ahmet Temel'in ameliyat\u0131n\u0131 yapan Cumhuriyet \u00dcniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nden Uzm. Dr. \u00d6zhan Pazarc\u0131, hastan\u0131n \u00e7ok \u015fansl\u0131 oldu\u011funu, ay\u0131n\u0131n \u0131s\u0131rd\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgedeki \u00f6nemli damar ve sinirlerin zarar g\u00f6rmedi\u011fini s\u00f6yledi. ,Dr. Pazarc\u0131, "Hastam\u0131z\u0131n kol kemi\u011finde par\u00e7al\u0131 k\u0131r\u0131k ve yumu\u015fak dokusunda defektler vard\u0131. Hasta acil servise gelince yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ilk m\u00fcdahale antibiyoti\u011fini vermek ve tetanoz a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 yapmak oldu. \u0130\u00e7eriden kemik tespiti yapamad\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131dan kemik tespiti yapt\u0131k. Yara bak\u0131m\u0131n\u0131 yapt\u0131ktan sonra \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde tekrar ameliyata alaca\u011f\u0131z. \u015eu anda her \u015fey yolunda gidiyor. Kolunu kurtard\u0131k. \u015eansl\u0131 da bir \u0131s\u0131r\u0131lmas\u0131 var hastan\u0131n. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00f6nemli damar ve sinirlere \u00e7ok yak\u0131n bir sald\u0131r\u0131 olmu\u015f. Enfeksiyon riski oldu\u011fu i\u00e7in \u015fu anda yaray\u0131 a\u00e7\u0131k \u015fekilde takip ediyoruz. Durumu gayet iyi" dedi.,63 ya\u015f\u0131ndaki Ahmet Temel, T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcyle de\u011fi\u015ftirmek i\u00e7in Sug\u00f6z\u00fc k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131ndaki bir tepeye \u00e7\u0131kt\u0131.,.