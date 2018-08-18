İnce ile ilgili flaş iddia! Elinin tersiyle itti...

\u0130nce'nin "\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi adayl\u0131\u011f\u0131 de\u011fil, CHP Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 istiyorum" dedi\u011fi iddia edildi.,CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce'nin ad\u0131 \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00fcndeme geldi. ,CHP lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu da bu fikre ye\u015fil \u0131\u015f\u0131k yakm\u0131\u015ft\u0131. Ancak \u0130nce'nin g\u00fcndeminde belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,S\u00f6zc\u00fc'de yer alan habere g\u00f6re \u0130nce, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun, "Muharrem Bey\u2019in beklentisi ne onu bilmiyorum" sorusuna, "Ben cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131y\u0131m. G\u00fcndemimde belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 yok. Belediye ba\u015fkan adayl\u0131\u011f\u0131m diye bir konum yok." dedi\u011fi ve \u00f6nce CHP Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 sonra da Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 istedi\u011fi iddia edildi.\r\n,\u0130nce \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Beklentimi merak edenlere a\u00e7\u0131kl\u0131yorum: \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki se\u00e7imde cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olmak istiyorum. Kazanaca\u011f\u0131ma y\u00fcrekten inan\u0131yorum. \u0130ddial\u0131 s\u00f6yl\u00fcyorum: Kazanamazsam \u00e7ekilirim.\r\n\r\n,Say\u0131n Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday olacaksa, devam etmelidir g\u00f6revine. Olmayacaksa koltukta kalmakta \u0131srar etmesinin bir anlam\u0131 yok. Zaman kayb\u0131na gerek yok. Benim beklentim cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olmak. Onun i\u00e7in parti bana bu g\u00f6revi verirse kendimi de partiyi de buna haz\u0131rlar\u0131m.",\u0130nce ile ilgili fla\u015f bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131. ,24 Haziran se\u00e7imlerinde kaybeden, CHP Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in de yeterli say\u0131da imza toplayamayan \u0130nce'nin kendisine verilmek istenen bir g\u00f6revi elinin tersiyle itti\u011fi iddia edildi.,Bu haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 uzun vadede yapabilmem i\u00e7in CHP'nin genel ba\u015fkan\u0131 olup partiyi de buna haz\u0131rlamam laz\u0131m. Beklentim bu.\r\n