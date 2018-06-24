İnce'nin oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, oyunu Yalova'da kullanm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Muharrem \u0130nce oyunu kulland\u0131\u011f\u0131 sand\u0131kta \u015fok ya\u015fad\u0131.,\u0130nce'nin oy kulland\u0131\u011f\u0131 sand\u0131ktan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a 167, \u0130nce'ye 144, Meral Ak\u015fener'e 23, Selahattin Demirta\u015f'a 4 ve Do\u011fu Perin\u00e7ek'e 1 oy \u00e7\u0131kt\u0131.,CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 \u0130nce'nin oy kulland\u0131\u011f\u0131 sand\u0131kta Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n birinci \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n