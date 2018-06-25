İnce ve Kılıçdaroğlu kayıp, CHP'liler isyanda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran se\u00e7imlerine b\u00fcy\u00fck umutlarla girdi ancak yine b\u00fcy\u00fck bir yenilgiye u\u011frad\u0131.\r\n,CHP se\u00e7menini, 24 Haziran \u00f6ncesi \u00e7ok fazla umutland\u0131ran parti y\u00f6netimine tepkiler sert oldu. D\u00fcn gece ge\u00e7 saatlerde Ankara'da bulunan CHP Genel Merkezi \u00f6n\u00fcnde protesto sesleri y\u00fckseldi.,Ayr\u0131ca a\u015fa\u011f\u0131 inerek se\u00e7menleri sakinle\u015ftirmek isteyen y\u00f6neticilere isyan edildi. \u00d6zellikle CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ve cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce'nin bir a\u00e7\u0131klama yapmak i\u00e7in ortaya \u00e7\u0131kmamas\u0131 CHP'lileri k\u0131zd\u0131rd\u0131.,Muharrem \u0130nce'nin se\u00e7im sonras\u0131nda se\u00e7meninin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kamamas\u0131 ve televizyon kanallar\u0131na g\u00f6nderdi\u011fi mesajla Erdo\u011fan'\u0131n kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u0130nce'ye se\u00e7menin tepkisi b\u00fcy\u00fck.,Anadolu Ajans\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 sonu\u00e7lara g\u00f6re oylar\u0131n y\u00fczde 52'sini alan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan "Milletimiz \u015fahs\u0131m\u0131za cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 vazifesini ve y\u00fcr\u00fctme g\u00f6revini tevdi etti" dedi. CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 B\u00fclent Tezcan ise bir skandal a\u00e7\u0131klamaya daha imza atarak "Hi\u00e7 kimse erken gelin g\u00fcvey olmas\u0131n, cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi ikinci tura kalm\u0131\u015ft\u0131r. ,G\u00f6z\u00fcken tablo bu" diye konu\u015ftu. Tezacan se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 saatlerde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.,CHP'nin aday\u0131 \u0130nce se\u00e7imin ard\u0131ndan bir a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131. Ama baz\u0131 televizyon kanallar\u0131na g\u00f6nderdi\u011fi mesajlarda, Erdo\u011fan'\u0131n se\u00e7imi kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. \u0130nce'nin, kameralar\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7erek a\u00e7\u0131klama yapmak yerine, FOX TV'den \u0130smail K\u00fc\u00e7\u00fckkaya'ya Whatsapp \u00fczerinden a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131na baz\u0131 vatanda\u015flar sosyal medya \u00fczerinden tepki g\u00f6sterdi.,\u0130smail K\u00fc\u00e7\u00fckkaya, \u0130nce'nin kendisine Whatsapp \u00fczerinden "Yar\u0131\u015f adil de\u011fildi, kampanya \u015fartlar\u0131 e\u015fit de\u011fildi, ama Erdo\u011fan kazand\u0131" dedi\u011fini duyurmu\u015ftu.\r\n