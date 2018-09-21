İncirlik Üssü'nde operasyon! Dikkat çeken detaylar...

Sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'n\u0131n talimat\u0131yla harekete ge\u00e7en polis, belirledi\u011fi 6 adrese operasyon yapt\u0131.,4 astsubay Seyhan ve \u00c7ukurova il\u00e7elerindeki evlerinde g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken, 1 tabip \u00fcste\u011fmen ve 1 astsubay, \u0130ncirlik \u00dcss\u00fc nizamiyesi giri\u015finde yakaland\u0131. ,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan ki\u015filerin \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 \u00f6rg\u00fct\u00fcn okullar\u0131na g\u00f6ndermedi\u011fi, i\u00e7ki i\u00e7ip, telefonlar\u0131na \u00f6rg\u00fct\u00fcn haberle\u015fme program\u0131 olan Bylock program\u0131n\u0131 y\u00fcklemedi\u011fi, kendi aralar\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri b\u00fcfe ve ankes\u00f6rl\u00fc telefonlardan yapt\u0131klar\u0131 iddia edildi.,.,Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fclen \u015f\u00fcpheliler, sorguya al\u0131nd\u0131.,\u015e\u00fcphelilerin Ankara'ya g\u00f6nderildi\u011fi bildirildi. Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen FET\u00d6 soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda, Hava Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli muvazzaf 110 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.