İndirimler için son günler! Sakın kaçırmayın

Elinizi \u00e7abuk tutun,H\u00fck\u00fcmet, konut sat\u0131\u015flar\u0131nda KDV\u2019yi y\u00fczde 18\u2019den 8\u2019e, al\u0131c\u0131 ve sat\u0131c\u0131n\u0131n ayr\u0131 ayr\u0131 \u00f6dedi\u011fi tapu harc\u0131n\u0131 da y\u00fczde 2\u2019den y\u00fczde 1.5\u2019e \u00e7ekmi\u015fti.\r\n\r\n,Bunun \u00fczerine Ziraat, Halkbank, Vak\u0131fbank, Ziraat Kat\u0131l\u0131m, Vak\u0131f Kat\u0131l\u0131m, TEB ve \u015eekerbank konutta faizi y\u00fczde 1\u2019lik psikolojik s\u0131n\u0131r\u0131n alt\u0131na \u00e7ekmi\u015fti. Ev hayali kuranlara bir destek de in\u015faat\u00e7\u0131lardan gelmi\u015fti.\r\n\r\n,Firmalar, stoklar\u0131ndaki konutlar\u0131 15 May\u0131s\u2019tan itibaren indirimli olarak sat\u0131\u015fa sunmu\u015ftu. Ancak bu indirimlerde sona yakla\u015f\u0131ld\u0131. 45 in\u015faat firmas\u0131n\u0131n 150\u2019den fazla konut projesinde y\u00fczde 20 indirim ve y\u00fczde 5 pe\u015finat 30 Haziran\u2019da sona eriyor.\r\n\r\n,Bankalar\u0131n da yakla\u015f\u0131k 1.5 ayd\u0131r s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc y\u00fczde 0.98 faizli konut kampanyas\u0131n\u0131n da ay sonundan itibaren bitmesi bekleniyor.\r\n\r\n,G\u00fcncellenecek yeni oranlarla konut kredisi faizlerinin yeniden y\u00fczde 1.20\u2019nin \u00fczerine \u00e7\u0131kmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc son d\u00f6nemde de\u011fi\u015fen piyasa ko\u015fullar\u0131 ve mevduat faizlerinin y\u00fczde 18.5\u2019e kadar t\u0131rmanmas\u0131 y\u00fczde 0.98 faizi s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir k\u0131lm\u0131yor.\r\n\r\n,Hatta baz\u0131 bankalar\u0131n \u015fimdiden konut kredisi faizlerini revize etti\u011fi ve y\u00fczde 1.27\u2019ye ta\u015f\u0131maya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Bankalar\u0131n indirim kampanyas\u0131na vatanda\u015flar\u0131n da yo\u011fun ilgiyle kar\u015f\u0131l\u0131k verdi\u011fi belirlendi. Merkez Bankas\u0131\u2019n\u0131n 14 Haziran tarihli verilerine g\u00f6re, ev kredisi faizinin y\u00fczde 0.98\u2019e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc 10 May\u0131s\u2019tan itibaren mevduat bankalar\u0131 4 milyar liral\u0131k kredi kulland\u0131rd\u0131. \r\n\r\n,Bu y\u0131l ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n bol olmas\u0131yla artan \u00e7i\u00e7ek \u00e7e\u015fitlili\u011fi ar\u0131c\u0131lar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. \u00dcreticiler ge\u00e7en sene 114 bin 471 ton bal \u00fcretimi ger\u00e7ekle\u015ftirerek d\u00fcnya ikincisi olan T\u00fcrkiye\u2019nin, bu sezon da iyi bir rekolte elde edece\u011fini s\u00f6yledi. ,Etabal Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Ba\u011fran Aksoy, \u201cRekolte art\u0131\u015f\u0131 beklentimizi g\u00fc\u00e7lendiriyor. 100 kovandan ortalama 1.5 tonun \u00fczerinde bal \u00fcretimi olabilir\u201d dedi. (Posta),Kat\u0131l\u0131m bankalar\u0131n\u0131n fonlamas\u0131 ise 100 milyon liraya yakla\u015farak 98.5 milyon liraya ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirlendi.