İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar

Esnaf, \u00e7ift\u00e7i, iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortal\u0131lar yani Ba\u011f-Kur\u2019lular, her ay d\u00fczenli prim \u00f6demek zorunda. Ancak i\u015fler bazen yolunda gitmiyor ve \u00f6demeler aks\u0131yor. ,Biriken bor\u00e7lar da katlanarak art\u0131yor. 2015\u2019te yap\u0131lan d\u00fczenlemeyle 12 ay ve \u00fczeri prim bor\u00e7lar\u0131 silindi ve hizmetler donduruldu. Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan bir milyonun \u00fczerinde Ba\u011f-Kur\u2019lu var.,Dondurulan s\u00fcreler, ele para ge\u00e7ince ya da emeklilik ya\u015f\u0131 gelince tekrar canland\u0131r\u0131labiliyor. Buna ihya da deniyor. Bu yolla prim eksi\u011fi olanlar, ya\u015f \u015fart\u0131n\u0131 da tamamlam\u0131\u015fsa, hemen emekli olabiliyor. ,\u0130hya yap\u0131l\u0131rken SGK, prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131 g\u00fcncel de\u011fer \u00fczerinden hesapl\u0131yordu. Yani 2003\u2019te en d\u00fc\u015f\u00fck ayl\u0131k primi 104 lira olsa bile bug\u00fcnk\u00fc 700 liral\u0131k ayl\u0131k prime g\u00f6re bor\u00e7 \u00e7\u0131kar\u0131yordu.,Bu hesapla 15 y\u0131ll\u0131k prim borcu olan bir Ba\u011f-Kur\u2019lu esnafa, sadece ana para borcu olarak 126 bin lira bor\u00e7 \u00e7\u0131k\u0131yordu. Faiziyle bor\u00e7 daha da art\u0131nca Ba\u011f-Kur\u2019lunun bu borcu kapatmas\u0131 imk\u00e2ns\u0131z hale geliyordu. \u015eimdi af paketiyle bu uygulamadan vazge\u00e7iliyor. Meclis\u2019ten ge\u00e7en, Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanan yasayla Ba\u011f-Kur\u2019luya b\u00fcy\u00fck bir kolayl\u0131k sa\u011fland\u0131.,Yeni yasayla dondurulan primler bug\u00fcnk\u00fc de\u011fer \u00fczerinden de\u011fil, borcun do\u011fdu\u011fu y\u0131la g\u00f6re hesaplanacak. Bir ba\u015fka deyi\u015fle primler hi\u00e7 dondurulmam\u0131\u015f gibi i\u015flem g\u00f6recek. Bu yap\u0131l\u0131rken borcun faizi silinecek ve enflasyon fark\u0131 bulunacak. \u00d6demeler de enflasyon fark\u0131yla birlikte yap\u0131lacak. Yani, ayl\u0131k en d\u00fc\u015f\u00fck prim olan 700 lira yerine daha makul bir \u00f6deme tutar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kacak.,Enflasyon oranlar\u0131 da borcun vadesine g\u00f6re ayl\u0131k y\u00fczde 0.35 olarak hesaplanacak. \u0130lk taksit \u00f6deme s\u00fcresi i\u00e7inde pe\u015fin \u00f6deme yapanlar, enflasyona g\u00f6re hesaplanan gecikme faizi ve cezas\u0131n\u0131n y\u00fczde 90\u2019\u0131ndan kurtulacak.,Son olarak 2011\u2019de bu y\u00f6nde bir d\u00fczenleme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. O nedenle bor\u00e7lu Ba\u011f-Kur\u2019lular bu f\u0131rsat\u0131 de\u011ferlendirmeli. \u00dcstelik nakdi olmayanlar i\u00e7in ucuz kredi imkan\u0131 da sa\u011flanacak. Mevcut durumda bu imk\u00e2n var. ,Martta Ziraat Bankas\u0131 ile SGK aras\u0131nda bir protokol imzalanm\u0131\u015ft\u0131. Buna g\u00f6re; hemen emekli olabilecek Ba\u011f-Kur\u2019lu y\u00fczde 1.28 faiz oran\u0131 ve 48 ay vadeyle kredi \u00e7ekebiliyor. S\u00fcrenin uzat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor.,Ba\u011f-Kur ve memur emeklileri ikramiyelerini d\u00fcn cebine koydu. SSK emeklileri ise bug\u00fcn alacak. Ayr\u0131ca SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine maa\u015flar\u0131 11-12-13 Haziran\u2019da \u00f6denecek.2 Haziran itibar\u0131yla ba\u015flayan yap\u0131land\u0131rma f\u0131rsat\u0131na, \u015fimdiye kadar 42 bin 164 ki\u015fi ba\u015fvurdu. \u00d6te yandan, yap\u0131land\u0131rmadan yararlananlara bor\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 icra takibi yap\u0131lmayacak. \u0130lk taksidi \u00f6deyen i\u015fverenler ise 'borcu yoktur' yaz\u0131s\u0131 alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi ba\u015fvurusunda bulunabilecek. En \u00f6nemlisi de istihdam te\u015fviklerinden yararlanmaya ba\u015flayacak. Ba\u011f-Kur sigortal\u0131lar\u0131 da Ziraat Bankas\u0131 ile yap\u0131lan kredi anla\u015fmas\u0131yla yap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131nda, borcunu pe\u015fin \u00f6deyerek veya dondurulan hizmet s\u00fcrelerini ihya ederek emekli olabilecek.,2 Haziran itibar\u0131yla ba\u015flayan yap\u0131land\u0131rma f\u0131rsat\u0131na, \u015fimdiye kadar 42 bin 164 ki\u015fi ba\u015fvurdu. \u00d6te yandan, yap\u0131land\u0131rmadan yararlananlara bor\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 icra takibi yap\u0131lmayacak. \u0130lk taksidi \u00f6deyen i\u015fverenler ise 'borcu yoktur' yaz\u0131s\u0131 alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi ba\u015fvurusunda bulunabilecek. En \u00f6nemlisi de istihdam te\u015fviklerinden yararlanmaya ba\u015flayacak. Ba\u011f-Kur sigortal\u0131lar\u0131 da Ziraat Bankas\u0131 ile yap\u0131lan kredi anla\u015fmas\u0131yla yap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131nda, borcunu pe\u015fin \u00f6deyerek veya dondurulan hizmet s\u00fcrelerini ihya ederek emekli olabilecek.,Yasaya g\u00f6re 31 Mart 2018 \u00f6ncesine ait bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131rmak isteyenler, 31 Temmuz\u2019a kadar SGK ilk m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine ba\u015fvurarak aftan yararlanabilecek. Ba\u015fvurular merkezlere yap\u0131labildi\u011fi gibi Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu\u2019nun internet sitesi (www.sgk.gov.tr) adr